Pravidlo, které dělá hokejistům problémy. Někteří hráči mu ještě nerozumí, podotýká Šindler

Konkrétně se jedná o pravidlo č. 153 - pozdní dohrání. „Setkali jsme se s tím, že někteří hráči tomuto pravidlu ještě detailně nerozumí a rozhodčí v některých momentech prohřešek posuzovali přísněji, než mohli," konstatoval Šindler, který zároveň uvedl, že s prací rozhodčích za úvodní dvě kola je spokojen.

„V rámci toho, jaké mají možnosti, tak vše zvládají velmi dobře. První rozbor ale máme naplánovaný v sobotu po pátečním třetím kole," doplňuje.

Během dvou kol bylo dvouminutovým trestem za pozdní dohrání potrestáno pět hokejistů. Z toho hned tři (Zach Sill, Jeremie Blain a Lukáš Klimek) jsou ze Sparty. „S hráči jsme to probírali, byli o novém pravidlu pozdního dohrání poučeni, takže to vědí. Na ledě se ale hráč rozhoduje v milisekundách, takže je těžké rozlišit, jestli je soupeři blíž o pět nebo deset centimetrů, prostě ho má na kontakt, tak ho může dohrát," pravil asistent trenéra Sparty Jaroslav Nedvěd.

Hráči, kteří dostali dvouminutový trest za pozdní dohrání: Zach Sill, Jeremie Blain a Lukáš Klimek ze Sparty Tomáš Vondrášek z Pardubic Tomáš Matoušek z Litvínova

Jeden dvouminutový trest za pozdní dohrání dostali i Tomáš Vondrášek z Pardubic a Tomáš Matoušek z Litvínova. „Trenéři detailně probírali všechny změny pravidel s hráči. Pravidla jsou daná a musíme se jimi řídit, proto nám nepřísluší komentovat změny," řekl manažer marketingu a PR Dynama Pardubice Jan Hrabal.

O změnách v pravidlech byly před začátkem sezóny seznámeny všechny týmy. V Třinci zapojili i fanoušky. „Hráčům včetně kompletního trenérského týmu jsme zařídili komplexní školení, které vedl extraligový rozhodčí. Besedu s rozhodčím absolvovali i fanoušci našeho klubu," vysvětlil sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

„Ohledně všech změn v pravidlech dostali hráči včetně brankářů instrukce. My jim to říkáme pořád, ale hráč si to na ledě musí vyhodnotit sám," podotýká Nedvěd. „Chápu, proč je toto pravidlo zavedené, má ochránit zdraví hráčů a s tím souhlasím. Budou kolem toho diskuze asi celou sezónu, protože někdy se nám bude zdát, že je to správné, a někdy, že je to špatné, jak tomu tak bývá," dodal.

Peterek s Nedvědem, oba bývalí profesionální hokejisté, změny v pravidlech kvitují. „Jednoznačně podporujeme změny, které mají za primární cíl chránit zdraví a bezpečnost všech aktérů extraligových zápasů. A inovované pravidlo o pozdním dohrání jednoznačně sleduje tento účel, takže v ideové rovině jsme pro," řekl Peterek.

„Je to na ochranu jejich zdraví, aby se hráči nedohrávali jako v minulosti, kdy třeba tři nebo pět vteřin po odehrání puku šel hráč střídat a někdo ho dohrával, to je nesmysl. Teď je to vše v rukou rozhodčích," konstatoval Nedvěd.

První dvě kola Tipsport extraligy Fauly 2017/2018 2018/2019 Posunutí hole 0 1 Pozdní dohrání 0 5 Podražení 22 28 Nedovolené bránění 16 20 Vysoká hůl 25 12 Příliš hráčů na ledě 1 4 Napadení 1 0 Sekání 11 10 Zdržování hry 4 5 Hákování 17 15 Držení 18 15 Hrubost 20 8 Krosček 2 4 Faul loktem 1 1 Faul kolenem 2 1 Sevření puku rukou 2 0 Zásah do oblasti hlavy, krku 1 0 Vražení na hrazení 2 1 Celkem 145 130

Za dvě odehraná kola rozhodčí rozdali 130 menších trestů, což je o patnáct méně než v loňské sezóně. Nejvíce dvouminutových trestů (56) bylo za podražení, ve kterém je také od nové sezóny změna. Nově se za podražení považuje každá ztráta rovnováhy nebo pád způsobený holí, bruslí, nohou či rukou.

„Myslíme si, že to bude chvíli trvat, než si na toto pravidlo zvyknou hlavně diváci," uvědomoval si úskalí Šindler už před sezónou.

I díky nižšímu počtu vyloučených se oproti loňskému ročníku snížil počet vstřelených branek, jak v normální hrací době, tak v přesilovkách. Za dvě kola padlo 68 branek, z toho 15 v přesilových hrách. V loňské sezóně za stejný časový úsek nasázeli střelci 72 gólů, z toho 20 v přesilových hrách.