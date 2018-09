Moje chyby, není co rozebírat, smutnil po druhé porážce Třince gólman Hamerlík

První olomoucký gól si po nahození Koloucha srazil do branky obránce Matyáš a poté v poslední minutě druhé třetiny brankář Peter Hamerlík u zadního mantinelu nahrál Knotkovi, který poslal kotouč před prázdnou branku Janu Káňovi, pro něhož už bylo snadné poslat puk do třinecké sítě potřetí a dokonat obrat z 0:2 na 3:2.

„Samozřejmě to byla moje chyba, tam není co rozebírat, měl jsem ten puk zahrát lépe. Ale trochu se mi to odrazilo od mantinelu o kus dále, než jsme předpokládal. Chtěl jsme to hrát na beka, ale jejich hráč to přečetl," kál se zkušený slovenský brankář, který po porážce ve Zlíně dostal přednost před Šimonem Hrubcem.

„To, kdo jde chytat, je na trenérovi. Většinou se ale dělá změna, aby se mužstvu dal nějaký impulz. Jsme se Šimonem dobří kamarádi, podporujeme se a bereme tohle střídání sportovně. Teď je důležité, abychom vyhráli nějaké zápasy a jestli to bude se mnou, nebo se Šimim, je úplně jedno," připomněl Hamerlík bodové prázdno na kontě Třince.

„Představovali jsme si to jinak. Prohráli jsme dva zápasy, i když těsně. Naše výkony ale nebyly ideální, ať už ve Zlíně, tak i proti Olomouci," řekl Hamerlík. Nyní čeká Třinecké těžký trip.

Kvůli muzikálu Sněhurka museli přeložit původně plánovaná domácí utkání a odehrají teď pět utkání venku za sebou. „Pro nás ale není zásadní rozdíl, jestli hrajeme doma, nebo venku. Teď jsme body ztratili a musíme hrát tak, abychom je získali venku," upozornil Hamerlík.