Obhájce už počítá ztráty. Dva víkendové body jsou málo, má jasno útočník Komety Köhler

„Dva víkendové bodíky jsou rozhodně málo. Přitom jsme si šance i proti Boleslavi vytvořili, avšak nenaložili jsme s nimi bohužel dobře. Kdybychom měli víc klidu a šikovnosti, museli jsme nějaký gól vstřelit," přemítá smutný útočník Brna Bedřich Köhler, který lituje tří nevyužitých přesilovek v rychlém sledu za bezbrankového stavu v poslední třetině. „Citelně nám při nich chyběl důraz nemocného Muellera," litoval absence amerického parťáka.

Nečekanou porážku nesvádí na únavu. „Sezóna se teprve rozbíhá, energie máme zatím dost," tvrdí. Trenér Komety Kamil Pokorný však má poněkud odlišný názor. „Nerad se vyjadřuju k tomu, že zrovna my musíme na začátku extraligy hned třikrát po sobě cestovat v sobotu k televizním dohrávkám. První víkend jsme dva zápasy zvládli, další už ne. A mně se zdálo, že nám ve střetnutí s Boleslaví potřebný drajv před soupeřovou bránou přece jen trochu kvůli náročnému programu spojenému s cestováním chyběl," vypozoroval Pokorný ze střídačky.

Nad prohrou se zamyslí

Velkou oporou Komety byl v obou duelech gólman Marek Langhamer. „Ze svých výkonů mám dobrý pocit, ale co je to platné, když máme jen dva body. Nebylo moc příjemné sledovat z branky, jak se nám proti Boleslavi v koncovce nedaří. Strašně těžko jsme se v útoku prosazovali. Možná i proto, že jsme postrádali Muellera s Ondrou Němcem a trenéři museli do sestavy sáhnout. Nad prohrou se rozhodně zamyslíme, avšak z jednoho nepovedeného duelu není třeba dělat velkou vědu. Další sobotu a neděli můžeme ztráty nahradit," vyhlížel už Langhamer utkání v Pardubicích a doma s Třincem.

Mladoboleslavští se premiérových tří bodů v novém extraligovém ročníku paradoxně dočkali na ledě mistrovského celku. „Byli jsme si pochopitelně vědomi značné síly Komety, a tak jsme do Brna jeli s pokorou. Kluci však do puntíku splnili stanovenou taktiku a povedlo se nám uhlídat domácí přesilovky. Skvěle navíc zachytal náš brankář Krošelj," našel boleslavský asistent Vladimír Čermák hlavní příčiny překvapivého triumfu svého týmu.

Ze svého pohledu shledal na povedeném duelu jediné negativum. „Ten incident v úplném závěru střetnutí byl naprosto zbytečný," narážel na atak kanadského útočníka Komety Malleta, jenž si pár vteřin před koncem vybil frustraci z porážky nesmyslným krosčekem na hostujícího Pacovského.