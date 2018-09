Snad nejsem starý a marný pro extraligu, řekl Vojtěch Němec po čtyřech gólech do sítě Pirátů

Střelecký koncert plzeňských hokejistů v pátém kole extraligy v Chomutově řídil útočník Vojtěch Němec. Na výhře Škodovky 9:2 nad zcela bezradnými a neškodnými Piráty se podílel čtyřmi góly a jednou asistencí. I díky nevídanému pátečnímu představení má na svém kontě už šest přesných zásahů a stává se kanonýrem soutěže. „Je to super,“ řekl dvaatřicetiletý Vojtěch Němec po kanonádě do chomutovské sítě.

Hattrick v Chomutově jste završil kuriózní brankou po chybě domácího gólmana. Ani jste se moc neradoval...

Připadalo mi, že brankář to snad udělal schválně. Asi chtěl, abych zaplatil za tři góly, jinak si nedokážu vysvětlit, co předváděl. Snažil se rozehrát hokejkou, skočil mu puk mezi nohy a měl jsem jednoduché zakončení. Nevím, jak to říci, chyba brankáře při tom gólu se stane možná jednou za život. Byl jsem blízko a doklepl jsem kotouč do prázdné branky. Byl to prostě dáreček, dostal jsem ho zadarmo. A uvědomil jsem si, co mě bude stát do kasy. Rád zaplatím.

Čtvrtým gólem jste ale korunoval svoje ofenzivní choutky. Jak si toho ceníte?

Pro ten moment jsem si šel, je to super. Povedlo se mi to poprvé v extralize. V letní přípravě jsem dal pět gólů v Klatovech, ale to je jen druhá liga. Kluci říkali, že jsem tam konečně našel soutěž pro sebe. Jsem rád, že jsem teď dokázal, že nejsem starý a marný pro extraligu. Přesto bych svoji bilanci z Chomutova nepřeceňoval.

Byl to váš dosud nejvýraznější zápas v kariéře?

V áčku jsem sehrál asi nejlepší utkání ve své první extraligové sezóně za Kometu Brno proti Vítkovicím 8:2. Dal jsem první gól v extralize a měl jsem to 2+3 v jednom zápase. To se zapíše do paměti navždy. Moc věcí tohle nepřekoná, snad jen titul. A k němu máme v Plzní hodně daleko.

Jak jste vůbec prožíval narůstající skóre v Chomutově?

Napadalo nám to tam, ale spíš jsem si říkal, ať už je konec. Ať se nevystřílíme. Čeká nás ještě spousta zápasů. A góly budeme potřebovat.

Nebylo vám přece jen trochu líto soupeře, který lovil jeden puk za druhým ze své sítě?

Co mám dodat? Vzhledem k tomu, jaké měli v poslední sezóně finanční problémy, moc kvalitních hráčů z extratřídy, která by dokázala rozhodovat, se sem nepožene. Bojovnost jen nestačí. Na jednu stranu je mi jich líto, ale nemusí mě to zajímat, když to řeknu ošklivě. Musí se s tím vyrovnat sami. Třeba se zvednou.

Zůstaňme u Plzně. Nestoupne vám po střelecké explozi sláva do hlavy?

V Lize mistrů jsme vyhráli čtyři zápasy. Nijak jsme se neuspokojili. Každý věděl, že extraliga bude něco jiného. Jedno nebo dvě vítězství nás nemohou vystřelit někam do oblak.

Našla ve vás Plzeň plnohodnotnou náhradu za kanonýra Mertla po jeho odchodu do KHL?

Nějaké úvahy v tomto směru možná byly, ale vychází to pro mě až nad plán.