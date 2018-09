Plzeň při střelecké chuti. Zatím nám to funguje, glosuje trenér Hanzlík vstup do sezóny

Plzeňští hokejisté neztratili pozitivní herní tvář ani po odchodu opor do zahraničí. Po pěti kolech extraligy nastříleli devatenáct gólů, přičemž více jich zaznamenal jen lídr z Litvínova. „Zatím nám to funguje,“ glosoval aktuální tažení Západočechů asistent trenéra Jiří Hanzlík v rozhovoru pro Sport.cz.

Zdá se, že loni velmi produktivního útočníka Tomáše Mertla, který zamířil do čínského Kunlunu v KHL, by mohl nahradit nynější kanonýr Vojtěch Němec. Vede kanadské bodování soutěže, v Chomutově dal při vítězství 9:2 čtyři góly. Co na jeho parádu říkáte?

Vojtu musím jen pochválit. Střílet branky je v každém kolektivním sportu nejtěžší. Za výkon v Chomutově zaslouží absolutorium. Nevím, jestli už někdy předtím měl v extralize takovou úspěšnost v jednom zápase. Často se to nevidí. Ale zda bude kanonýrem i nadále, se posoudí až z dlouhodobého hlediska po odehrání delší části sezóny. Ale je pravda, že se mu dařilo po příchodu z Mladé Boleslavi i v přípravě a v Lize mistrů.

Jste spokojeni s výsledky?

Zatím nám hra funguje jako loni. Zápasy jsme zvládli dobře.

Hokejoví fanoušci si musí zvykat, že v plzeňské obraně už chybějí reprezentanti z posledního mistrovství světa Moravčík a Sklenička. Překvapilo vás, že Montreal, s nímž podepsali smlouvu, s nimi zatím nepočítá pro NHL?

Kluci cítí angažmá v zámoří jako příležitost a neřekl bych, že byli odesláni do nějaké farmy. AHL je vynikající soutěží. A nepředpokládám, že by se tam zhoršili. Chtěli udělat krok směrem do zámoří, a tak ho udělali. Já je chápu. Neberu farmu jako jejich degradaci. Prostě šli zkusit štěstí za moře a nikde není napsáno, že se nepodívají do NHL. Začátky jsou těžké.

Jak jste se vypořádali s odchodem brankáře Miroslava Svobody rovněž do zámoří?

Přiznám se, že jsme měli strach, jak to bude bez něj vypadat. Ale kluci, kteří se střídají v brance Frodl a Milčakov, odchytali výborné zápasy. Uznávám současně, že na našeho gólmana v Chomutově moc střel nešlo. Věřím, že se na brankáře můžeme spolehnout i v dalších kolech.

Po skalpu neškodného a posledního Chomutova na jeho ledě hrajete už v neděli doma s předposledními Pardubicemi. Z čeho chcete vycházet?

V Chomutově jsme dostali při prvním střídání gól, začátek nebyl ideální. Chyběl nám pohyb a lepší reakce. Z toho se hodláme ponaučit a musíme hrát naplno od první minuty.