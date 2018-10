Ještě jeden zápas a odchod! V Hradci Králové hokejový cestovatel dlouho nevydržel, míří do Švýcarska

Hokejový útočník Radek Smoleňák opustí Hradec Králové a bude působit v aktuálně posledním týmu švýcarské nejvyšší soutěže SC Rapperswil-Jona. Jednatřicetiletý kladenský odchovanec jde do Rapperswilu na měsíční zkoušku, a pokud uspěje, vstoupí v platnost kontrakt do konce sezóny. Podle webu hradeckého klubu by měl za Mountfield nastoupit ještě v nedělním extraligovém duelu na ledě Litvínova.