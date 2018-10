Výhra je pro nás obrovskou vzpruhou, cení si skalpu lídra obránce Komety Štencel

„Tentokrát jsme si počínali zodpovědně až do poslední vteřiny. Strašně moc jsme potřebovali zabrat. Litvínov má hodně kvalitní tým, o to víc nás těší, že se nám to povedlo," říká obránce Brna Michal Barinka, který šest minut před koncem zaznamenal uklidňující branku na 3:0. „Jsem rád, že mi to tam podruhé v sezóně padlo. Odehráli jsme patrně nejlepší utkání od začátku extraligy. Vítězství nás povzbudí před dalšími zápasy," očekává.

Střelecky se dařilo i dalšímu obránci Janu Štenclovi, který svou premiérovou trefou v sezóně naopak skóre střetnutí otevřel. „Zvedla mi sebevědomí, cítil jsem se pak na ledě hodně dobře. Po středě nebyla pochopitelně nálada v kabině optimální, a tak výhra nad Litvínovem je pro nás obrovskou vzpruhou. Prosadili jsme se naším útočným a atraktivním hokejem. Myslím, že se utkání muselo divákům líbit," je přesvědčený Štencel.

Malletův důležitý gól

Trenér Komety Kamil Pokorný poděkoval fanouškům za perfektní atmosféru. „Litvínov jsme předčili v první a zpočátku i ve druhé třetině. Pak se hra vyrovnala, ale několikrát nás podržel brankář Vejmelka. Moc důležitý pro nás byl Malletův gól na 2:0 tři vteřiny před druhou pauzou," domnívá se.

Litvínovský asistent Radim Skuhrovec souhlasil, že střetnutí mělo vysokou úroveň. „Brno nás zezačátku důrazně napadalo a bylo o něco lepší. Postupně jsme ovšem srovnali krok a rvali jsme se o co nejlepší výsledek. Aspoň na bod nám to ale bohužel už nevyšlo. Rozhodlo proměňování šancí, v tomto ohledu byla Kometa lepší," uznal Skuhrovec.