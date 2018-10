Liberec rozdrtil Litvínov a je druhý

Severočeši vstoupili do utkání velmi aktivně a hned od první minuty zasypali několika ranami brankáře Kváču, kterého Litvínov získal na střídavé starty z prvoligového Motoru České Budějovice. Poté si Bílí Tygři zahráli přesilovku, využít ji však i přes velký tlak nedokázali.

Mrzet je to ale nemuselo, jelikož o chvilku později otevřel skóre o Kváčův beton Hudáček. V polovině první třetiny v přesilové hře poté našel Kvapil krásným pasem Bulíře a ten střelou do odkryté branky zvýšil na rozdíl dvou branek. Zároveň si již 13. brankou v sezoně vyrovnal své střelecké maximum a suverénně vévodí tabulce střelců.

✌️ Výhru nad @hcverva zajistila gólová smršť v úvodní třetině a také výtečný @Willda29, který si připsal první čisté konto v sezoně. #BTLvLIT pic.twitter.com/wv984lMm0E — Bílí Tygři Liberec (@bilitygrilbc) 14. října 2018

Domácích byl plný led a za tři minuty přidal po ukázkově sehraném přečíslení další branku Hudáček. V aréně ještě neutichla radost ze třetí branky a domácí se po 24 vteřinách radovali znovu. Drtivou převahu Bílých Tygrů podtrhl výstavní ranou nad Kváčovo rameno nejproduktivnější muž extraligy Kvapil. V závěru první části si první ostrý zákrok připsal také domácí brankář Will, který si poradil s dobrou šancí Gerháta.

Ve druhé části se Litvínov přece jen trochu osmělil a zatlačil domácí do defenzívy. S pokusy Hanzla a Hübla si ale poradil pozorný Will. Také Litvínov si zahrál přesilovku a v ní měl gólovou šanci Tůma, Will ale perfektně zasáhnul. Na druhé straně mohl pátou branku Libereckých přidat z protiútoku Lenc, Kváča ale svůj tým podržel. I nadále však byli aktivnější hosté a Will měl plné ruce práce. Ani Gerhát s Petružálkem si na něj ale nepřišli.

Na začátku třetího dějství útočil na hattrick Hudáček, z ideální palebné pozice mezi kruhy ale těsně minul. Na opačné straně zahrozil Hübl, Will ale jeho ostrou ránu ukryl v lapačce. Poté musel za pozdní dohrání Matouška předčasně pod sprchy domácí Havlín a Litvínov měl před sebou dlouhou početní výhodu.

Tu však ukončil zbytečným faulem hostující kapitán Trávníček. Domácí naložili se svou početní výhodou mnohem lépe. Hudáček nabil Šmídovi a ten tvrdou ranou bez přípravy upravil na konečných 5:0. Závěr utkání se pak již dohrával pouze z povinnosti.