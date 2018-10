Sparta zuří: Jeden člověk sedící v teple u monitoru může poslat naši snahu do kopru!

„Dovedu pochopit, když rozhodčí udělá na ledě chybu, protože vyhodnotit a rozhodnout některé situace ve zlomcích vteřin není snadné. Co ale pochopit nedovedu, je případ nególu Tomáše Marcinka, kdy má videorozhodčí spoustu času a klidu na to, aby si prohlédl veškeré dostupné záběry z nejmodernějšího videosystému u nás, a našel puk prokazatelně za brankovou čarou, a on provede to, co provedl pan Mikula v pátek!" čertí se Broš v rozhovoru pro oficiální sparťanské stránky.

Oceláři hráli ve 32. minutě přesilovku, když gólman Sparty Machovský zachytil puk po teči Marcinka v prostoru kolem brankové čáry do lapačky. Hlavní sudí nejprve rozpažili na znamení, že gólu nebylo dosaženo, celou situaci šli ale ověřit k Pavlu Mikulovi, kolegovi u videa.

Ten nakonec doporučil gól uznat. Ovšem chybně, jak později uznala komise rozhodčích ČSLH, neboť Mikula neměl k dispozici záběry, které by umožňovaly zaujmout jednoznačné stanovisko. Mikula byl následně potrestán zákazem činnosti do 12. listopadu.

Inkriminovaný moment, po kterém rozhodčí na doporučení kolegy u videa uznali gól třineckého Marcinka na 3:2.

Komise rozhodčích ČSLH

„Žádný záběr prokazující kotouč za naší brankovou čarou neexistuje, přesto rozhodčí na ledě dostali příkaz gól uznat? Proč? Máme moderní arény, na extraligu chodí spousta diváků, a podobné zkraty lidského faktoru vrhají na všechno zbytečné stíny. Je potřeba si uvědomit, že videorozhodčí obrazně mají v rukou peníze majitelů klubů a nemohou rozhodovat na základě pouhých domněnek," podivuje se Broš Mikulou vydanému doporučení arbitrům na ledě.

„My jedeme do Třince den dopředu, platíme si tam hotel a kvalitní stravu, nechceme podcenit žádný detail. Trenéři po hráčích vyžadují stoprocentní profesionalismus, ti se pro výhru obětavě vrhají do střel protivníků, a jedním člověkem sedícím v teple u monitoru odfláknutý moment může snahu skupiny čtyřiceti lidí poslat do kopru!" pokračuje Broš v nasupeném tónu.

Sparta se ze stavu 1:3 dokázala oklepat a nakonec utkání vyhrála 5:4 po samostatných nájezdech. V nich ale došlo k pochybení rozhodčích, kteří Pražanům umožnili jet pátý nájezd znovu poté, co se jej nejprve ujal Andrej Kudrna, který už ale jel ve druhé sérii. Tato minela arbitrů ale na finální výsledek nakonec vliv neměla.

Broš: Podruhé jsme se vykoupali ve stejné řece

Není to poprvé, co se Sparta po utkání v Třinci cítí být poškozena videorozhodčím. Letos v lednu Rudolf Potsch za bezbrankového stavu doporučil rozhodčím neuznat gól Jana Buchteleho kvůli údajnému úmyslnému a prokazatelnému kopnutí puku brusli. Buchtele tehdy nazval Potsche klaunem, komise rozhodčích po pár dnech přiznala, že gól měl platit. Sparta tehdy v Třinci prohrála 0:1.

„Říká se, nevstoupíš dvakrát do stejné řeky, my se v ní v Třinci bohužel podruhé vykoupali. Tehdejší chybné rozhodnutí pana Potsche pravděpodobně stálo náš tým všechny body, které mohly být při konečné vyrovnanosti týmů smrtelně důležité. Letos musím před našimi hráči smeknout klobouk, jak se nenechali oprávněným pocitem křivdy vyvést z koncentrace na společný cíl, prokázali velkou vnitřní sílu a inkriminované utkání dokázali obrátit a vyhrát na nájezdy," ocenil sparťany Broš.