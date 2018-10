Jágr nebo Obama. To je jedno, beru každého fanouška stejně, říká plzeňský Gulaš

Po dvou letech se plzeňští hokejisté radovali z výhry na ledě Třince. K vítězství 3:2 si pomohli dvěma využitými přesilovými hrami. Utkání sledoval přímo v třinecké Werk Aréně Jaromír Jágr, plzeňský Milan Gulaš ale přítomnost hokejové legendy nevnímal. „Jágr, nebo Obama, je to jedno. Pro Třinecké to bylo asi velké zpestření, ale já osobně beru každého fanouška v ochozech stejně, ať je to kdokoliv,“ pousmál se kapitán Plzně.

Dvě třetiny jste Třinec do ničeho nepustili. Jste spokojeni jak s výsledkem, tak i s předvedenou hrou?

Z naší strany to byl od začátku až do konce odehraný zápas tak, jak si představujeme. Asi náš nejlepší zápas venku v sezóně. Bylo tam všechno, co jsme si řekli. I výborné oslabení, i když to asi budeme řešit dál, protože se nám to všem moc nezdálo. Asi podnikneme nějaké další kroky. Nic to ale nemění na tom, že náš výkon byl perfektní.

Další kroky v jakém směru?

Kolik měli přesilovek, jedenáct, dvanáct? (Třinec hrál osm přesilových her - pozn. aut.) Dvakrát jsme jeli sami na bránu, dvakrát faul a podle mě dvě suverénní penalty. Odpískaná nebyla ani jedna. Bylo tam i dalších x neodpískaných faulů, zato na druhé straně hned odpískaný faul z naší strany a Třinec hrál další přesilovku. To se nám nelíbilo, uvidíme, jak se rozhodne vedení, ale budeme to řešit.

Na druhou stranu jste všechna oslabení ubránili a přesilovky využili téměř stoprocentně. Je to odraz herní pohody Plzně?

Jo, to ano. Na začátku sezóny jsme přesilovky neměli optimální, teď se nám to v posledních zápasech podařilo otočit a dáváme z toho góly. Dneska jsme vytěžili maximum z toho, co jsme dostali a vyhrálo nám to zápas.

Do sestavy Třince se po zranění vrátil Martin Růžička. Řešili jste nějak jeho přítomnost na ledě?

Ne, to ne. Chystali jsme se, tak jako vždy, na soupeře jako na celek. Říkali jsme si jen, že může hrát přesilovku, jinak jsme ho speciálně neřešili.

Utkání sledoval na tribuně Jaromír Jágr. Všimli jste si ho na kostce nad ledem?

Toho jsem si nevšiml. Jsem rád, když chodí plno diváků, všichni hráči to mají rádi. A jestli je to Jágr, nebo Obama, to je jedno. Pro Třinecké to bylo asi velké zpestření, ale já osobně beru každého fanouška stejně, ať je to kdokoliv.