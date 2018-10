Vítkovice málem přišly o náskok. Byli jsme tak šťastní, že jsme chybovali, přiznal Roman

Marek Hrbas z Vítkovic slaví gól do sítě Liberce.

Třemi body přispěli k bohatému skóre hostující útočník Marek Kvapil, domácí Šimon Stránský, obzvláště velkou radost měli po utkání ale vítkovičtí Ondřej Roman a Marek Hrbas. Oba dali ve 12. kole premiérové góly v sezóně. „Konečně! Pár šancí jsem měl už v první třetině, ve druhé jsem nastřelil tyčku. Už jsem myslel, že to tam nespadne," svěřoval se vítkovický útočník Roman.

Také obránce Hrbas využil až svou druhou velkou příležitost. Prosadil se ve hře čtyř proti čtyřem. „Už po té první šanci jsem si říkal, že to není možné, že už těch šancí bylo tuhle sezónu dost a zatím žádný gól. Naštěstí to vyšlo, tak jak to vyšlo, udělali jsme tam hezkou akci a dali jsme hezký gól," popisoval gól na 2:0 Hrbas.

První góly hokejistů z reprezentačními ambicemi viděl přímo z tribuny reprezentační trenér Miloš Říha. „Je to všechno o načasování. Doufám, že viděl, co se na ledě stalo," vtipkoval obránce Vítkovic Hrbas.

Gól z přesilovky po sedmi zápasech

Vítkovičtí v uplynulých jedenácti kolech dali v přesilovce čtyři góly. Proti Liberci využili početní výhodu třikrát, když předtím sedm utkání nevyužili žádnou. „Trošku jsme to odšpuntovali. Byla to strašná bilance," odtušil Ondřej Roman. „Škoda jen toho závěru, tam už jsme ale byli všichni v takovém laufu a šťastní z toho, že jsme dali nějaké góly navíc, že jsme dělali chyby. Naštěstí jsme měli docela slušný polštář a dotáhli to k vítězství," radoval se Roman.

Svůj střelecký účet útočník Vítkovic otevřel v přesilovce pěti proti třem. „Ivan Baranka tam nastřelil jejich obránce, který zůstal ležet a Kuba Lev mě pak pěkně našel. Dával jsem to už pak do odkryté brány," líčil Roman. Jen osmadvacet vteřin po něm se prosadil v pokračující přesilovce pěti proti čtyřem Patrik Zdráhal a nasměroval Vítkovice po čtyřech prohrách za výhrou.

„To, že jsme odskočili na rozdíl tří gólů bylo asi klíčové. Je dobře, že jsme si ten náskok udržovali, protože Liberec v závěru vsadil na jednu kartu, taky využil taky dvě přesilovky, a přestože jsme se snažili, musíme více zapracovat na tom, jak udržet vedení o více gólů," upozornil Roman. „Nám, když se začne dařit dopředu, tak někdy zapomínáme na obranu a tím to vzniká. Když je to o gól tak se na obranu více soustředíme," navázal Hrbas.