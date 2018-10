Na nic jsme nečekali, řekl Hrňa po vítězném gólu

Mnoho nescházelo, aby zápas hokejistů Chomutova s Třincem (2:3) v extralize dospěl do prodloužení. Jenže čtyřicet vteřin před koncem třetí třetiny zaznamenal hostující útočník Erik Hrňa v přesilovce vítězný gól Ocelářů. „Odmítli jsme drama," oddechl si úspěšný střelec.

Chystali jste se za stavu 2:2 už na nastavení?

Hlavně jsme rádi, že k němu nedošlo. Dostali jsme šanci k přesilovce s tím, že nemáme co ztratit. Buď to vyjde a dáme gól a vyhrajeme za tři body, nebo půjdeme do prodloužení s nadějí na rozhodnutí zápasu.

Jak proběhla akce při vítězné brance?

Bylo super, jak jsme to sehráli. Na nic jsme nečekali. Hned po buly jsme zakombinovali na jeden dotek, přičemž soupeř si asi myslel, že budeme dlouze rozehrávat. Naštěstí jsem hned vystřelil a padlo to tam.

Co pro Třinec znamená vítězství z Chomutova?

Od druhé třetiny jsme udávali tempo. Tlačili jsme se do brány a i já jsme měl ve třetí části totální gólovku, kdy mi ji brankář chytil. Vítězství si vážíme, protože se proti Chomutovu těžce hraje. Mají silové hráče, kteří jdou tvrdě do těla. Navíc bojují o všechno a o únik z posledního místa tabulky. Ceníme si toho, že jsme jim sebrali tři body.

Jak se osobně cítíte v sezóně?

Dal jsem teprve druhý gól. Doufejme, že mi to půjde dál a budu se zlepšovat herně i střelecky