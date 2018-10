Musíme se vyvarovat zbytečných faulů, říká chomutovský Huml před zápasy na Moravě

Poslední místo v tabulce se šestibodovou ztrátou na třináctou Mladou Boleslav trápí hokejisty Chomutova, které navíc čekají v pátek a v neděli dva zápasy v Olomouci a v Brně. Není to optimální situace, přesto v kádru Pirátů nepanuje pouze zmar a rozčarování. Hráči si uvědomují, co je potřeba zlepšit k úniku z extraligového dna.

V naší pozici nemáme pohodu při zakončení. Samotná koncovka a finální nahrávky nám chybějí. Přitom si vypracujeme dost šancí, což je pozitivní, ale nedokážeme je zúročit," uvažuje zkušený útočník Ivan Huml. „Třeba proti Třinci jsme nic nezabalili, sahali jsme aspoň po bodu. O to víc mrzí prohra gólem v poslední minutě," přemítal forvard.

Má jasno v tom, kudy by měla vést cesta k obratu. „Především se musíme vyvarovat zbytečných faulů. Hra v oslabení nám nejde a je dlouhodobě Achillovou patou. Přitom se o faulech často bavíme. Možná to vychází z naší bojovnosti a urputnosti. Ale jestli budeme dál takhle vylučovaní, moc zápasů vyhrávat nebudeme. Přesto bych nepropadal skepsi. Vzpruhou jsou pro nás i výkony nových posil," zmínil Huml postupné oživení kádru.

„Radek Duda, Tomáš Svoboda i Masi Marjamäki dali už za náš tým nějaké góly. Jsou to hráči vysokých kvalit, což potvrzují hned od svého příchodu. Jsme rádi, že nám pomohli ke dvěma výhrách, i když samozřejmě potřebujeme sbírat body co nejčastěji. Věřím, že s nimi půjde naše herní úroveň ještě nahoru," řekl útočník na adresu ofenzivních akvizic.

V Chomutově si hodně slibují i od finského brankáře Hannu Toivonena, který ale dosud nenastoupil. „V kabině jsme jeho příchod přivítali. Je na trenérech, kdy se postaví do branky i v extralize. Asi až budou mít pocit, že je připravený, tak mu dají šanci. Doufám, že pak ukáže svoje kvality. Takhle zkušeného gólmana jsme potřebovali," pravil Huml o brankáři, s nímž se kdysi setkal v jednom týmu. „Když jsem působil v Bostonu, hráli jsme spolu za Providence v Americe. Už je to spousta let," vybavil si Huml společné angažmá s finským gólmanem v roce 2004.