Skvělí brankáři ničili střelce, ve vlastním oslabení se prosadil Hübl

Domácí, kteří nastoupili už s uzdraveným útočníkem Jurajem Mikúšem, dostali už po 80 vteřinách možnost hrát přesilovou hru pro Květoňově faulu. Největší šanci při ní měl Hanzl, který zakončoval z levého kruhu. V osmé minutě musel Bartošák likvidovat Hüblův pokus.

Vzápětí se poté, co Ščotka zlomil při střele hokejku, dostali hosté do přečíslení dvou na jednoho, ale bek Romančík vystihl Tyborovu přihrávku. Potom se dostal před Bartošáka Hübl, ale vítkovický gólman jeho blafák do forhendu kryl pravým betonem.

Po Šidlíkově chybě si poradil i s Gerhátovou střelou a ve 13. minutě mu po Sörvikově ráně pomohla levá tyč. Další šanci domácích nevyužil ani Jurčík. V 17. minutě fauloval Sörvik unikajícího Stránského, který ale nařízené trestné střílení neproměnil. Po blafáku do bekhendu trefil levou tyč.

Oba týmy hořely v přesilovkách

Při sérii vyloučení na přelomu první a druhé třetiny, kdy měli dvě zkrácené početní výhody domácí a jednu hosté, se bezbrankový stav neměnil. Ve 24. minutě v přečíslení dvou na jednoho Hanzlovi nevyšla bekhendová přihrávka na Trávníčka.

Při Hüblově trestu se natlačil před Januse Tybor, ale nestihl průnik zakončit. Při Hanzlově pobytu na trestné lavici odolali domácí při tlaku Ostravanů a sami v oslabení udeřili. Lukeš vybojoval na pravé straně u mantinelu v útočném pásmu puk a našel Hübla, který střelou na lapačku překonal Bartošáka. Před druhou pauzou mohl ještě zvýšit Mikúš.

Tybor byl kousek od vyrovnání

Ve 45. minutě mohl vyrovnat Tybor, ale sám před Janusem neuspěl. Při Baránkově vyloučení neměl přesnou mušku ani Květoň a litvínovský gólman i při dalších pokusech Vítkovických držel čistý štít. V 52. minutě měl možnost Lukeš, ale na vítkovického gólmana nevyzrál.

Za dvě minuty Dej sice svou střelu propasíroval mezi Janusovými betony, ale Mikúš dokázal puk odvrátit z brankoviště. V další šanci Vítkovic neuspěl Tybor. Stav se nezměnil ani při závěrečné power play Ostravanů.