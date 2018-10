Karlovy Vary vyhrály pošesté v řadě, v Boleslavi jim stačil gól

Západočeši, posíleni sérií úspěchů, začali v Mladé Boleslavi aktivně a nedovolili domácím vytvořit si větší tlak. Výraznější šance si však nevypracovali ani sami. Brankáři Krošelj a Novotný tak bez větších problémů drželi čisté konto.

Do první velké šance se dostal ve 14. minutě osamocený Skalický, byl však moc blízko před Novotným a nedokázal ideálně zakončit. V závěru první třetiny nedokázal otevřít skóre ani Látal. V polovině utkání se do samostatného nájezdu dostal Procházka, ani on však karlovarského brankáře nepřekonal.

Oba týmy měly šance skórovat v přesilových hrách, bezbrankový stav však změnila až přesilovka pět na tři Energie, ve které se přesně k tyči trefil obránce Plutnar.

Středočeši se tlačili za vyrovnáním, ale Novotný potvrzoval momentální skvělou formu. Druhý uklidňující gól mohli hosté přidat v polovině třetí třetiny při Bernadově vyloučení, faul boleslavského obránce ale nepotrestali. Mrzet je to ale nemuselo, neboť těsnou výhru udrželi i při závěrečné power play domácích. Mladoboleslavští doma prohráli čtvrté ze sedmi utkání v sezóně a jsou nadále předposlední.