Zámorský ozdobil pozvánku do reprezentace gólem a asistencí. V nominaci jsem věřil, řekl obránce

Do utkání nastupoval s vědomím, že byl zrovna v den zápasu po dvou letech povolán do reprezentace. „Samozřejmě mě to potěšilo. Byla to inspirace. Od začátku sezóny se snažím pracovat na sobě i pro tým a věřil jsem, že mám nějakou herní úroveň, která by mohla znamenat nominaci," svěřil se jeden z nejlepších extraligových beků. „Jsem rád, že Hradec Králové bude mít v reprezentaci dokonce dvojnásobné zastoupení," zmínil Zámorský i útočníka Radovana Pavlíka.

„Přemotivovaný jsem ale v Chomutově nebyl. Hráli jsme s chladnou hlavou a bereme i dva body, i když naším cílem byly tři," tvrdil obránce. Hradec vedl v roli kapitána poprvé v sezóně Dominik Graňák. „Změnu nebudu komentovat. Tahle věc zůstane v kabině," prohlásil Zámorský jednoznačně.

Favorizovaný Hradec si získal v první třetině dvougólový náskok, jenže pak přišly velké chvíle domácích. Piráti v prostřední části díky dvěma využitým přesilovkám po sobě srovnali skóre a záhy přidali i třetí trefu. To všechno stihli v rozmezí třinácti minut. Závěrečný nápor hostí vyústil při jejich početní výhodě v prodloužení. A v něm dal vítězný gól Cingel.

„Chomutov bojoval a byl těžkým soupeřem. Ten bod je pro něj spravedlivý. Moc místa na rozehrávku jsme neměli," dodal Zámorský.

Hradecký trenér Tomáš Martinec ocenil finiš svého týmu. „Nevzdali jsme to a do prodloužení jsme šli s jasným úkolem rozhodnout co nejdříve, což se podařilo," oddechl si. I proto, že Chomutov rozhodně nesehrál špatný zápas. „Vůbec nebylo znát, že mezi oběma týmy je velký rozdíl v tabulkovém pořadí. Byl to vyrovnaný boj, v němž by málokdo poznal, že hraje třetí s posledním. Každé výhry venku si vážíme," podotkl Martinec.