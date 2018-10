Pozvánka? Nečekal jsem ji ani náhodou, říká Zohorna. Střelecký půst ale zase neukončil

Premiérové trefy v novém extraligovém ročníku se znovu nedočkal, přesto má brněnský útočník Radim Zohorna za sebou úspěšný den. Jeho tým urval v Plzni cennou výhru 4:2 a urostlý mladík byl navíc dopoledne povolaný do seniorské reprezentace, za kterou si poprvé v kariéře zahraje na turnaji Karjala.

„Dozvěděl jsem se to od spoluhráčů. Ani náhodou jsem nečekal, že bych byl nominovaný. Opravdu jsem hodně překvapený a těším se," utrousil dvaadvacetiletý hokejista, jenž očekává mimořádný zážitek, vždyť nejcennější dres oblékne společně se svým o osm let starším bratrem Hynkem, který válí v Lahti. „Zatím jsme si akorát psali a gratulovali smskou. Zavoláme si ve středu, až bude klid," říká Radim.

Celá rodina dorazí příští týden do Prahy na duel se Švédy v hojném počtu, k úplné dokonalosti jí chybí jen nominace pro Tomáše Zohornu, nejstaršího z bratrské trojice. „Lístků budeme shánět možná dvacet, protože nás je hodně," usmíval se urostlý útočník Moravanů. V extralize se však zatím střelecky trápí. Skoro dvoumetrový forvard přitom patřil v jarním play off k důležitým postavám mužstva, které nakonec obhájilo mistrovský titul. Nastupoval v elitní formaci s Martinem Eratem a ve čtrnácti duelech zaznamenal tři branky a čtyři přihrávky. Teď má po patnácti kolech na kontě pouhé dvě asistence.

Kometa uhlídala náskok z první třetiny a z ledu @hc_plzen veze důležité tři body. O poslední dvě trefy Komety se postaral Lukáš Kašpar. #PLZvKOM #TELH pic.twitter.com/EyFWFfUzxy — HC Kometa Brno (@HCKometa) 30. října 2018

„Vážně nevím, proč se nemůžu trefit, snad se to zlomí," povzdechl si Zohorna. Výkon Brňanů na západě Čech ho ovšem potěšil, a nejen jeho. „První třetina byla divoká, zvonily i tyčky. Důležitý byl gól do šatny z hole Lukáše Kašpara. Ukázali jsme, že jsme si sem nepřijeli zahrát, ale že chceme vyhrát. Rozhodla velká týmovost, byl to odbojovaný zápas," liboval si po utkání 15. kola asistent trenéra Komety Kamil Pokorný.

Právě Kašpar se stal nejopěvovanější postavou souboje. Zaznamenal vůbec první gól ze hry v probíhající sezóně. A velmi cenný, vždyť na konci úvodní periody bleskově zareagoval na vyrovnání domácích. „Bylo to dlouhé čekání. Doufám, že se mi to teď s góly roztrhne," přeje si autor vítězné trefy, který v samém závěru zpečetil brněnský triumf ještě střelou do prázdné klece.