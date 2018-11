Mohl si koupit byt, místo toho platil svůj přestup. Pro hráče je to špatně, zlobí se Šidlík

Hokejista Petr Šidlík v rozhovoru pro Deník přiznal, že musel uhradit tabulkové odstupné za svůj přestup z prvoligové Jihlavy do extraligových Vítkovic. „Ano. Musel jsem se vykoupit, abych mohl jít. Když to řeknu tak, jak to vidím, v Jihlavě už mi to nemělo co dát. Navíc bych byl zase v první lize, já chtěl ale výš,“ uvedl 24letý zadák.

Tabulkové odstupné je stále tématem v českém sportu. Naposledy na úskalí tohoto systému promluvil hokejista, který se přes léto ocitl ve svízelné situaci.

„A kluby takové poměrně vysoké peníze nechtějí dávat. Možná by nebylo od věci udělat něco, co mají na Slovensku, kde se platí do dvaceti jedenadvaceti let, pak se stáváte volným hráčem," navrhuje změnu.

„Vidím to tak, že v Česku je to asi dobrý byznys. Když to vezmu z pohledu manažera, který má před sebou nějakou finanční stránku a v týmu pět šest kluků, kteří chtějí do extraligy, tak samozřejmě je nenecháte odejít zadarmo. Chce peníze. Pro hráče je to ale špatně," stěžuje si Šidlík.

Ten sice nezmínil přesnou částku, jakou musel za svůj odchod do nejvyšší soutěže uhradit, jistou nápovědu bychom však mohli najít v Přestupním řádu pro kluby extraligy a I. ligy. Pro prvoligového hráče, kterému je 23-27 let, má přes sto startů v extralize a účinkoval na mládežnických akcích, se částka pohybuje někde kolem milionu korun.

„Mohl jsem si koupit byt, ale koupil jsem si sám sebe," přiznává hořce.