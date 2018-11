Sparta vyhrála přestřelku v Pardubicích! Olomouc srazila Hradec. Rozjeté Vary vládly, Kometa padla

Hráči Třince se radují ze čtvrtého gólu. Zleva autor branky Vladimír Svačina, Ethan Werek, Martin Gernát, Vladimír Roth a Martin Adamský. V brance je liberecký Roman Will.

Situace před libereckou brankou, uprostřed je gólman Liberce Roman Will.

Lídr tabulky měl do zápasu v Třinci výborný vstup. Už po 40. sekundách poslal Bílé Tygry do vedení Marek Kvapil, ten samý hráč zvýšil skóre na 2:0 pro Liberec. Domácí však vlétli do druhé třetiny jako uragán, díky brankám Chmielewskiho, Gernáta a dvěma trefám Svačiny skóre otočili na 4:2. Hosté stihli v úvodu třetí části díky Ševcovi z přesilové hry skóre zdramatizovat, ale definitivní pojistku a jistotu dal Ocelářům Hrňa.

Vary zametly se Zlínem a stoupají tabulkou

Vynikající formu si i přes poslední porážku drží Karlovy Vary. V 17. kole zvítězily na ledě Zlína 4:1 a z posledních osmi zápasů si připsaly sedmé vítězství. Za Energii se v první třetině trefil Mikuš, ve druhé zvyšovali Gorčík a Balán. Když na začátku třetí třetiny přidal z přesilové hry branku Griger, bylo o výsledku utkání rozhodnuto. Domácí si připsali díky Šlahařovi aspoň čestný úspěch.

Litvínov rozhodl v prodloužení

Hokejisté Litvínova si připsali dva body za vítězství na ledě posledního Chomutova 2:1. V prvních dvou třetinách fanoušci gól neviděli, v první minutě závěrečné části poslal domácí do vedení finský útočník Marjamaki, hosté stihli o pět minut později díky Trávníčkovi vyrovnat. V prodloužení rozhodl o bodu navíc pro Vervu Mikúš.

Boleslav zaskočila favorita

Hokejisté Mladé Boleslavi si poradili s úřadujícím mistrem 2:1, když branky za domácí tým dával v první třetině Musil, ve druhé zvyšoval na dvoubrankový rozdíl Procházka. Brno se dlouho nemohlo proti výborně pracující obraně Středočechů prosadit, povedlo se mu to až v 49. minutě z přesilové hry díky brance Kašpara. Na víc to však nestačilo a domácí tým si tak připsal šestou výhru v sezoně a zvýšil náskok na poslední Chomutov na sedm bodů.

Sparta vyhrála přestřelku v Pardubicích

Třikrát šli hokejisté Pardubic v zápase proti pražské Spartě do vedení, třikrát dokázali hosté vyrovnat. V závěru zápasu se dokonce poprvé dostali do trháku, prodloužení však pro domácí trefil Tomáš Rolinek. V něm byli šťastnější Pražané, bod navíc jim trefil Ouellet-Blain.

Olomouc po čtyřech prohrách zabrala

Důležité vítězství si připsali hokejisté Olomouce, když porazili favorizovaný Hradec Králové 3:1. Domácí tak bodovali po čtyřech porážkách v řadě. Všechny branky si Hanáci schovali do závěrečné třetiny, postaral se o ně hattrickem Petr Strapáč.

Vítkovice rozhodly v nájezdech

Hokejisté Vítkovic si odvezli dva body z hřiště Plzně za výhru 3:2 po nájezdech. .Západočeši si tak připsali již čtvrtou prohru v řadě a tabulkou se propadli na deváté místo. Slezané jsou čtvrtí.