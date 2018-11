Hokej v prvních dvou třetinách? Přesně takový chceme hrát, libuje si Procházka po skalpu mistra

„Ale výsledek je pro nás vzpruha. Poslední dva zápasy jsme prohráli a moc se nám nedaří. Kometa hraje nahoře a naší psychice to určitě pomůže," ujišťuje autor rozhodující trefy Martin Procházka, jenž ve druhé třetině při vlastním oslabení proměnil sólový únik a zvýšil na 2:0. „Minulý zápas proti Varům jsem jel taky sám na bránu, vystřelil jsem a nevyšlo to. Takže jsem tentokrát zkusil kličku," usmíval se čtyřiadvacetiletý forvard po úspěšném blafáku.

Navzdory cennému skalpu se však jeho tým dál choulí v nejnižších patrech tabulky, přitom si v létě vytyčil mnohem vyšší cíle. Zkušeného kouče Hořavu, jenž před třemi týdny nahradil na střídačce odvolaného Kýhose, sužuje řada problémů. Boleslav má druhé nejnižší procento ubráněných oslabení z celé extraligy a trápí ji také ofenzíva. Dosud nasázela jen 35 gólů, méně jich mají na kontě jen Olomouc a poslední Chomutov.

Střelecká bída se projevila i proti mistrovi, šancí totiž měli domácí fůru. „Je potřeba se víc cpát do brány, aby brankář neviděl. A častěji střílet, hlavně ve venkovních utkáních," nabádá asistent trenéra Pavel Patera. „Vždycky to nějak překombinujeme. Chceme dávat hezké góly do prázdné branky a pak nám puk odskočí. Musíme střelbu zjednodušit," přitakává Procházka.

Středočeši teď spoléhají na reprezentační pauzu a věří ve zlepšení. „Trenéři se nám pokoušejí vtěsnat pod kůži nový systém. Změnili jsme hru v obranném pásmu. Dřív jsme hráli osobní obranu jeden na jednoho, teď se snažíme hrát box, vzadu být víc pospolu a přečíslovat útočící hráče. Proti Brnu nám to docela fungovalo. Musím říct, že v prvních dvou třetinách to byl z naší strany hokej, který chceme hrát," dodává Procházka.