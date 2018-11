Výhru jsme moc potřebovali, oddechl si litvínovský kouč Razým

„Po duelu s Pardubicemi nás mrzelo, že jsme nevyužili přesilovky. Ani v Chomutově to nebylo z tohoto pohledu optimální, ale ve vyrovnaném souboji jsme otočili vývoj na 2:1, čehož si moc ceníme," oddechl si litvínovský trenér Milan Razým.

Těšil ho vítězný gól v prodloužení. „Už předtím jsme šťastnou brankou srovnali a remíza po základní hrací době byla spravedlivá. A jsme rádi, že jsme urvali dva body. Lepší by byly samozřejmě tři, ale v naší situaci jsme hlavně chtěli přerušit sérii porážek, protože tabulka je ve středu hodně našlapaná," mínil Razým.

Beránek: Myšák je se sedmnáctkou

Zápasy Chomutova s Litvínovem jsou speciální pro všechny aktéry. V letošní sezoně je prožívá v nové roli sportovního ředitele litvínovského klubu Josef Beránek. Před několika lety jezdil do Chomutova jako soupeř s pražskou Slavií, kterou v jednom období vedl i z postu hlavního trenéra.

„Pochopitelně vnímám sledovanost a všechno kolem tohoto derby. Pro fanoušky je to pikantní zápas, ale vzhledem k náročnosti sezony a spoustě kol na to nijak specifiky nekoukáme. Pro Litvínov jsou nejdůležitější dva body, které jsme získali. Je to zápas jako každý jiný v základní části a nám se povedlo odvézt vítězství," shrnul Beránek.

V litvínovské sestavě chybí útočník Jan Myšák, který plní povinnosti v národním týmu do sedmnácti let. „I při svém mladém věku se na začátku sezony zařadil do základní sestavy v extralize, kde je platným členem," řekl sportovní ředitel na jeho adresu.