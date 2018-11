Oceláři si novou smlouvou pojistili ligovou hvězdu a klíčového obránce

Krajíček v extralize nehrál jinde než v Třinci a v sezoně 2010/11 se podílel na historicky prvním klubovém titulu

"Lukáš Krajíček je přirozeným lídrem našeho týmu. Ani s přibývajícím věkem se jeho hra nemění, má stále krásný styl bruslení, má velký přehled ve hře. Věříme proto, že ještě pár let bude hrát na stejně vysoké úrovni," řekl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek pro klubový web.

Kapitán a zároveň také nejproduktivnější hráč týmu se s vedením klubu dohodl na prodloužení smlouvy o další tři roky! ✍️ #TELH pic.twitter.com/ROPx8eqQgA — HC Oceláři Třinec (@hcocelaricz) 10. listopadu 2018

"S třineckým vedením byla domluva ohledně další spolupráce poměrně snadná. Jsem rád, že u Ocelářů mohu i nadále pokračovat, jsme tady s rodinou spokojení, nebyl důvod se ohlížet po jiných klubech, rád bych právě tady ukončil svou kariéru. Vypadá to, že v Třinci budu prakticky do důchodu," smál se Lukáš Krajíček.

"Někteří mladší hokejisté jsou až přehnaně aktivní, nevybouření a přemotivovaní. Lukáš dovede do jejich hry vnést více klidu a rozvahy. Umí velmi dobře ukázat detaily, které jim hru zjednoduší a připraví je pro velký hokej," dodal Peterek k všestrannosti elegantního obránce.

Reprezentace už ne

V souvislosti s třineckým kapitánem se mluvilo i o reprezentaci. Krajíček, který v NHL odehrál 328 zápasů, je totiž nejproduktivnějším hráčem svého klubu, v 15 zápasech nasbíral 14 bodů (5+9). Zkušený bek ale oponoval, že by národní tým raději přenechal mladším.

Krajíček má za sebou bohatou kariéru. V roce 2001 byl ze 24. místa draftován Floridou, kde poté pár let působil až do svého angažmá ve Vancouveru, později si zahrál za Tampu Bay a Philadelphii. Po svém návratu do Evropy kromě Třince také několik let působil v KHL v klubu Dinamo Minsk.

Vytáhlý obránce se dostal do českého mužstva pro olympiádu v Soči 2014, v národním dresu pak získal jednu stříbrnou a dvě bronzové medaile na světových šampionátech.