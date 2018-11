Hradec zbrojí! Získal Kanaďana se zkušenostmi z NHL, vrací se pak Smoleňák

V extraligové tabulce jim patří třetí příčka jen s dvoubodovou ztrátou na vedoucí Spartu, s čímž může v táboře hokejistů Hradce Králové panovat spokojenost. I přesto vedení Mountfieldu pracuje na posilování kádru. V pondělí Východočeši oznámili hned dvě posily do útoku - do klubu se vrací jednatřicetiletý Radek Smoleňák, přichází i o šest let mladší Kanaďan Lucas Lessio, jenž odehrál 41 zápasů v NHL.