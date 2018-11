Extraligový návrat! Nejlepší brankář sezony 2013/14 se domluvil s Kometou

Bez angažmá dlouho nezůstal. Jen pár dní poté, co se domluvil na předčasném rozvázání kontraktu s Chabarovskem, se český hokejový gólman Libor Kašík domluvil na návratu do extraligy. Ovšem ne do rodného Zlína, odkud v létě vyrazil do KHL, ale k úřadujícím šampionům z Komety Brno.

Brankář Libor Kašík se vrací do extraligy. Nikoliv však do mateřského Zlína, ale do brněnské Komety. Vlastimil Vacek, Právo