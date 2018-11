Liberec po parádním obratu hlásí změny: Vrací se Filippi, Lakatoše si odvezl poražený Zlín

Zmrtvýchvstání Bílých Tygrů se Zlínem už sledoval na vlastní oči v liberecké aréně Tomáš Filippi, který po výhře 5:3 podepsal se severočeským celkem tříletou smlouvu do roku 2021. Severočeši naopak na hostování do Zlína pustili svého odchovance Dominika Lakatoše, jenž zatím v této sezoně ideální formu hledá.

„Rozhodli jsme se uvolnit Dominika na hostování do Zlína, protože do jisté míry ztratil výsostnou roli, kterou si v týmu za poslední tři roky vybudoval. Je to hráč, který by měl hrát v prvních dvou formacích a v přesilových hrách, ale v našem týmu se z těchto pozic aktuálně propadnul do méně vytěžovaných útoků," prozradil kouč Liberce a jeho sportovní ředitel zároveň Filip Pešán,

Odchovanec Liberce si v letošní sezóně v 17 zápasech zapsal jen 4 gólové asistence. „V kombinaci s tím, že chceme dát prostor v sestavě také našim mladíkům, kteří bojují o účast na světovém šampionátu do 20 let, pro Dominika nezbývá v současné chvíli adekvátní místo," dodal Pešán.

🔁 | Potvrzeno, podepsáno! Tomáš Filippi se vrací do týmu @bilitygrilbc, se kterým podepsal tříletou smlouvu! 🖋#TELH

📸: Jiří Princ pic.twitter.com/gzucpemLGF — Tipsport extraliga (@telhcz) 14. listopadu 2018

Po předčasném konci v KHL v Chabarovsku se však na sever Čech vrací další odchovanec Tomáš Filippi, jenž přiletěl z Ruska do Česka v úterý.

„To rozhodnutí skončit v Chabarovsku ve mně zrálo už delší dobu, nebylo to zde dne na den. Něco ve mně mi říkalo, že bych se měl vrátit sem, kde mě to zase bude bavit a kde nebudu na stadion chodit z povinnosti. Měl jsem i nějaké zranění, s trenérem jsme měl nějaké nedorozumění, moc se nám nedařilo, proto jsem se rozhodl pro takovou změnu," vysvětlil vítěz KHL z roku 2016.

✍🏻| Berani hlásí novou posilu! Do konce sezony Zlín posílí útočník Dominik Lakatoš z @bilitygrilbc. Poprvé nastoupí v sestavě Beranů v pátek proti Vítkovicím. pic.twitter.com/OU0MlZlNOd — #JsmeBerani (@hokejZlin) 14. listopadu 2018

Výhru Liberce 5:3 se Zlínem již sledoval z tribuny. „Tomáš se rozhodl vrátit do české extraligy a jsem rád, že jeho jedinou volbou byli Bílí Tygři. Pro náš tým je příchod Tomáše výrazným posílením naší ofenzivy a jsem přesvědčen, že si v týmu vybuduje dominantní roli. Podepsáním víceleté smlouvy se Tomáš stává základním kamenem pro budování týmu do dalších let," uzavřel Pešán. Za Amur Chabarovsk Filippi sehrál deset zápasů, ve kterých si připsal 4 kanadské body za dvě branky a dvě asistence.