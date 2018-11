V létě do Mladé Boleslavi přicházel s velkými očekáváními. Jenže šestatřicetiletému hokejovému útočníkovi Michalu Vondrkovi se na startu nové sezony nedařilo podle představ. Ve středu však na ledě Sparty nebyl k přehlédnutí a zejména díky jeho hattricku Středočeši v O2 areně zvítězili 5:3. A pro Vondrku to byl hodně slastný triumf. I kvůli tomu, že po devíti letech strávených ve Slavii bere zápasy proti Spartě stále hodně prestižně.

Byl to váš nejlepší zápas v dresu Mladé Boleslavi?

Co se gólů týče, tak určitě. Jsem hrozně rád, že jsem třemi góly týmu pomohl a že jsme vyhráli. Protože tohle byla loupež!

Máte ponětí, kolikátý to byl váš extraligový hattrick?

Ježišmarja... Nevím, ale určitě jich nebylo moc. Řekl bych, že třetí nebo čtvrtý. Hlavně se musím zeptat, kolik mě to bude stát do týmové kasy. Protože tohle mi bez placení určitě neprojde. Tomu fakt nevěřím. Kluci si určitě vymyslí něco pěknýho.

Cítíte, že jde vaše forma nahoru?

Mám pocit, že jdu výkonnostně nahoru. Před létem mě bolela záda, byl jsem indisponovaný a během letní přípravy jsem nemohl dělat to, co jsem chtěl. Poslední tři roky se v úvodu sezony mé tělo vždy rozjíždí pomaleji a i teď to v první čtvrtině soutěže nebylo z mé strany nic moc. Věřím ale, že se blýská na lepší časy a zápas na Spartě to potvrdil. Do Boleslavi jsem v létě nešel jako žoldák. Ale proto, že chci klubu pomoct, abychom něco dokázali jako tým. A není to žádné klišé, myslím to stoprocentně vážně.

Jenže Boleslav vás brala kvůli tomu, že si od vás slibovala pravidelný bodový přísun. Vy jste ale do utkání na Spartě zaznamenal v sedmnácti zápasech čtyři góly a pět asistencí. Bylo těžké se vaší bilancí nezaobírat a zůstat pozitivní?

Je to těžký, člověk je pod tlakem. Už mám ale nějaký věk a snažil jsem se to nevnímat. O to větší radost mám, když se pak něco povede, jako třeba teď na Spartě.

Trenéři vás postavili do útoku s Jakubem Klepišem a vypadalo to, že na rozdíl od úvodu sezony vám nyní spolupráce náramně klape...

Bavili jsme se o tom spolu a shodli jsme se, že v prvních kolech jsme byli nerozehraní a nebylo to ono. Teď už jsme ale s přibývajícími zápasy rozjetí, tak bychom to mohli spolu zase zkusit. Klépa sice před reprezentační přestávkou onemocněl, takže jsme šli k sobě až teď na Spartě. A bylo to super!

Když jste s Klepišem kouzlili na ledě, ze sparťanského kotle se občas ozýval pokřik „slávisto", jelikož jste oba ve Slavii dlouho působili. Zaznamenal jste to?

Rozhodně to neberu jako urážku. I když jsem na Spartě prožil (v závěru sezony 2014/15) hezké tři měsíce a užil jsem si to, tak jsem stejně srdcař-slávista. A když na mě někdo řve, „slávisto", tak to zaprvé nevnímám, a když už ano, tak mi to naopak dělá dobře.

Těší vás o to víc, že se hattrick povedl zrovna na Spartě?

Kdekoliv dát tři góly je super. Ale o to víc si užívám, že je to zrovna tady.

Jaký dojem máte z výkonů mužstva pod novými trenéry Hořavou s Rulíkem, kteří před měsícem nahradili odvolaného Kýhose?

Noví trenéři nám nastolili taktiku a systém, který se všichni snaží v tréninku i při zápasech dodržovat. A naše utkání vypadají o dost jinak než předtím. Tým máme výborný, ale nesmíme ale usnout na vavřínech. Všechno je to o taktice a dodržování herních pokynů.