Kluci zablokovali spoustu střel, pochvaluje si po premiérové nule v sezoně brankář Komety Vejmelka

„Není to jen moje zásluha. Pomohl mi celý tým perfektní defenzívou. Kluci zablokovali spoustu střel," pochválil Vejmelka spoluhráče. Den před utkáním mu přibyl nový konkurent, z ruského Chabarovsku se do české nejvyšší soutěže vrací bývalý zlínský gólman Kašík. „Snažil jsem se to příliš nevnímat, soustředil jsem se pouze na sebe. I dál budu makat na sto procent. Vynasnažím se chytat co nejlíp, nerad bych byl odsunutý na druhou kolej," svěřil se.

Rozdílový gól obhájců titulu zaznamenal uprostřed střetnutí přesnou dělovkou od modré čáry zkušený bek Tomáš Malec. „Jsem jen sváteční střelec, branka je pro mě taková třešnička na dortu. Střela mi parádně sedla. Nepodali jsme optimální výkon, a tak jsem moc rád, že jsem pomohl k důležitým třem bodům. Znovu se ukázalo, že v extralize je každé utkání nesmírně těžké. Ale ubojovali jsme to a podržel nás výborně chytající Vejmelka," oddechl si Malec, který má za sebou sraz slovenské reprezentace. „Pomohl mi, cítím se hodně dobře," prozradil.

Bezchybná hra dozadu a tříbodové domácí vítězství proti @hcpce! První letošní nulu si připsal gólman Karel Vejmelka, první letošní trefu pak obránce Tomáš Malec. #KOMvPCE #TELH pic.twitter.com/TFvMVSLyLo — HC Kometa Brno (@HCKometa) 14. listopadu 2018

Po jeho boku nastoupil Američan Schaus, jenž si odbyl premiéru v dresu Komety po přestupu ze Slovanu Bratislava právě proti Pardubicím, kde v minulosti působil. „Něco jsme si před utkáním řekli, docela nám to na ledě klapalo. Myslím, že Nicholas v kabině dobře zapadl," domnívá se Malec.

Také útočník Petr Holík, který asistoval u obou gólů, uznal, že Brňané vítězství vydřeli. „Po první pauze jsme začali víc pálit a něco tam přece jen spadlo. Body máme, a to je klíčové," konstatoval.

Pardubický trenér Břetislav Kopřiva svoje hráče za předvedený výkon navzdory porážce pochválil. „Zahráli jsme možná nejlíp od mého nástupu k týmu. Dokázali jsme narušovat kombinace Komety. Kluci udělali maximum pro úspěch, ale bohužel jsme na rozdíl od soupeře nedokázali skórovat a jedeme domů s prázdnou. Je to velká škoda, protože pro nás je každý bodík nesmírně důležitý," posteskl si.