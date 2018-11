Mám ve Spartě platnou smlouvu, reaguje její kouč na zprávy, že je favoritem pro německý nároďák

Co na tom, že vést nároďák rodné země je snad pro každého trenéra tou největší poctou... Co na tom, že Krupp už má s trénováním německé reprezentace bohaté zkušenosti z let 2005 až 2011, když s ní zažil olympijské hry ve Vancouveru i Soči nebo osm let starý domácí šampionát, na němž Němci pod jeho vedením dokráčeli až do semifinále, takže zaznamenali nejlepší umístění od stříbra z roku 1953...

Třiapadesátiletý renomovaný kouč si zakládá hlavně na loajalitě. Takže když před letošní sezonou podepsal na dva roky kontrakt se Spartou, za žádnou cenu ho teď nechce předčasně rušit.

„Je vcelku normální, že i moje jméno bylo nadhozeno mezi případnými kandidáty. Nikdo ale zatím neoslovil Spartu. A německý svaz hledá trenéra a manažera na plný úvazek. Někoho, kdo by zastával obě pozice. A já mám platný kontrakt ve Spartě. Takže já to nebudu," prohlásil Krupp po středečním zápase Sparty s Mladou Boleslaví.

Krupp: Němci potřebují někoho teď

List Bild o víkendu informoval, že by Krupp teoreticky mohl vést Spartu i německý nároďák zároveň. Ani to ale pro někdejšího vynikajícího obránce, jenž ve své hráčské kariéře získal Stanleyův pohár s Coloradem, není téma.

„Opravdu se o tom se mnou nikdo nebavil. Ve Spartě jsem vázán dvouletou smlouvou a kdybych někdy chtěl zase pracovat pro Německý hokejový svaz v roli, jakou zastával u týmu Marco Sturm, může se tak stát jedině poté, co můj stávají kontakt ve Spartě vyprší. Jenže Němci potřebují někoho, kdo to bude dělat teď," řekl Krupp, jenže před Spartou působil jako trenér v Kolíně nad Rýnem a u Eisbären Berlín.