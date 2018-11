Odehráli jsme parádní zápas, pochvaloval si olomoucký útočník Ostřížek

Vaše střelecké trápení je u konce. Oddechl jste si?

Ano. A hluboce. To čekání bylo strašně dlouhé. Snad to teď už bude lepší.

Jak jste gólovou situaci viděl?

Dostal jsem se na vrchol kruhu a nechtěl nic vymýšlet. Vystřelil jsem tam, kde jsem viděl první volné místo a trefil to přesně.

Čekal jste, že vám Hübl puk tak namaže?

Jo, viděl jsem, jak se točí. Litvínovští hráči jsou hraví, já neměl zrovna koho hlídat, a tak jsem na to číhal a vyšlo to dokonale.

Na ledě jste dominovali. Reprezentační pauza vám viditelně pomohla...

Je to tak. Věnovali jsme se věcem, v nichž jsme hořeli, snažili jsme se vylepšit hlavně napadání a být přímočařejší. A hodně jsme makali i na kondici, tak abychom byli dobře připraveni na náročný program, který nás do konce roku čeká.

Vynikající byla z vaší strany především první třetina. Vyhráli jste ji však jen 1:0, ač šancí jste měli jako máku. Mrzelo vás to?

Každopádně. I v dalších dvou třetinách jsme měli dost příležitostí. Gólů mohlo být opravdu mnohem více. Koncovka je však náš dlouhodobý problém. Jsem proto rád, že jsme vstřelili za celý zápas alespoň ty tři branky.

Čekal jste, že to utkání bude tak jednoznačné?

Ono to tak jen vypadalo. Jsou strašně nebezpeční z každé šance. Proto jsme v obraně byli hodně obezřetní a nepouštěli je ke střelbě.

Trochu jste polevili až za stavu 3:0...

Vedli jsme, nechtěli jsme nikde propadat, snažili se být pořád tři vzadu, aby nám nejezdili do přečíslení nebo nějakých rychlých brejků.

Zhruba v polovině zápasu přišlo vynucená přestávka, když se muselo vyměnit rozbité plexisklo. Neměli jste obavy, že vás to zastaví?

Měli a také to přišlo. Moc se už nehrálo, bylo tam od toho okamžiku více delších přerušení a hrálo se zcela bez tempa. Výsledkem bylo, že chvíli jsme si počínali až ležérně.

Paradoxně jste ale hned poté, co hra znovu začala, přidali druhý gól...

To bylo super. Ten nás uklidnil, i když jsme potom na to nenavázali, jak bychom si představovali.

Je to velká úleva, že jste potvrdili výhru s Hradcem Králové před reprezentační pauzou, která přišla po čtyřech porážkách v řadě?

Určitě. S Hradcem to ještě herně nebylo ono, nějak jsme to prostě ukopali. Tentokrát to však byl parádní zápas, od kterého bychom se mohli odrazit do dalších.