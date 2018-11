Velký problém českého mistra světa. Kokain? Překročení hodnot v řádu desetinásobků

Policejní vyšetřování případu sice ještě ani po pěti měsících není ukončeno, vypadá to však, že červnová letní jízda autem bude mít pro hokejového obránce Pardubic Petra Čáslavu nepříjemné následky. Nejenže měl mistr světa z roku 2010 pozitivní dechovou zkoušku na užití návykové či omamné látky za volantem, kokain v jeho těle podle deníku Sport potvrdily i krevní testy.

Kolem Pardubic je pořád rušno. Kdysi slavný klub se v extraligové tabulce krčí na předposledním místě, do toho musí řešit i mimosportovní záležitosti...

Devětatřicetiletý Čáslava sice ještě oficiální výsledky nemá, v řádu dnů by měl absolvovat slyšení na policii. A patrně bude mít problém. Hodnota pro kokain či jeho derivát benzoylekgonin, po jejímž dosažení či překročení je řidič ovlivněn návykovou látkou, činí 25 ng/ml. Podle deníku Sport ji měl Čáslava výrazně vyšší. A dokonce v řádu desetinásobků. To by znamenalo, že k užití kokainu nepřišel nevědomky jako pasivní uživatel.

Čáslava do uzavření případu celou situaci nekomentuje, na výsledky vyčkává i vedení klubu, které následně bude konat podle ujednání ve smlouvě mezi hráčem a klubem. Sport.cz v pondělí dopoledne požádal klub o vyjádření, to zatím nepřišlo.

Další hříšníci? Všichni jsou čistí, dušuje se Salfický

Klubová generalita nicméně nechala před přípravou na probíhající sezonu i po přípravě udělat u hráčů krevní testy na přítomnost všech látek. „Výsledky nás ovšem zajímaly z toho důvodu, abychom zjistili případné přetížení hráčů," řekl Sportu generální manažer Dynama Dušan Salfický.

„Nešlo tedy v prvé řadě o zjišťování přítomnosti omamných látek. A nemám informace, že by v tom mělo být víc hráčů, respektive máme informaci, že jsou všichni ostatní hráči čistí, tvrdí Salfický.