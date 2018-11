Výhra z Litvínova majiteli k narozeninám. Uvidíme, kdo přijde, naznačil Čermák posily pro Kometu

Dva zápasy na ledě soupeřů během dvou dnů absolvovali hokejisté Komety Brno v extralize. A připsali si v nich tři body. Úřadující mistr se musel nejprve sklonit před nováčkem soutěže a z Karlových Varů se po prohře 4:5 přesouval do Litvínova. Ačkoliv prohrával, nakonec urval vítězství 3:2 díky rozhodující brance kapitána Leoše Čermáka dvě minuty před koncem třetí třetiny.

„Takové vítězství jsme moc potřebovali. Hodně jsme se nacestovali v součtu s Ligou mistrů ve Finsku. Od pondělka jsme pořád na cestách, ale musíme se s tím popasovat," tvrdil Leoš Čermák. Tým dal výhrou pěkný dárek majiteli klubu a trenérovi Liboru Zábranskému ke 45. narozeninám. „To byl další z faktorů, proč jsme chtěli vyhrát. Aby měl lepší náladu a nepokazili jsme mu sváteční den. Povedlo se, snad i z něj spadla nervozita po nepřesvědčivých výsledcích z poslední doby," usmál se kapitán.

Čermák uznal, že na stranu Komety se přiklonilo i štěstí. „Těsně před naším vítězným gólem mohli skórovat domácí, potvrdilo se „nedáš-dostaneš." Možná jsme byli zkušenější," mínil.

Peter Mueller z Brna se snaží překonat litvínovského gólmana Jaroslava Januse.

ČTK/Ondřej Hájek

Kapitán připustil, že Brno může brzy přivítat jednu nebo dvě posily. Kometa je jedním ze čtyř zájemců o Tomáše Plekance, který na pondělní šestnáctou hodinu svolal do Kladna tiskovou konferenci, na níž by měl promluvit o své budoucnosti. „Chystáme se na to a uvidíme, kdo přijde. Rýsuje se návrat Martina (Erata). Člověk se musí ráno rozhlídnout po kabině, jestli nepotká někoho nového. Věřím, že se sestava nějakým způsobem ustálí," přemítal Čermák.

Kašík se dočkal bodů

Středem pozornosti byl nový brněnský brankář Libor Kašík, který ve Varech debutoval v barvách Komety po příchodu z Chabarovsku z KHL. Předtím chytal v extralize za Zlín, ale obnovená premiéra v české nejvyšší soutěži mu nevyšla. „Nebyl to ideální start. Pět gólů prostě dostat nesmím. Je to hodně," glosoval Kašík svůj vstup do ligového kolotoče.

V Litvínově se dočkal gólman Brna už kýženého úspěchu. „Myslím, že jsme mu pomohli. Ve Varech jsme nechávali hodně prostoru před jeho brankou. Z toho jsme se poučili a Libor nás taky podržel, v defenzivě jsme pracovali tak, aby se neopakovaly Vary," řekl Čermák na brankářovu adresu.

Brněnský útočník Bedřich Köhler se pokouší vyzrát na gólmana Litvínova Jaroslava Januse.

ČTK/Ondřej Hájek

Kašík nejprve v Litvínově inkasoval poprvé od Lukáše Válka, pro něhož to byl třetí gól v posledních dvou zápasech. A na vedoucí trefu litvínovského Františka Lukeše odpověděl srovnáním Lukáš Kašpar, který se prosadil proti mateřskému klubu, v němž v roce 2002 začínal v extralize svoji kariéru a od roku 2004 do letoška působil v cizině. Když se zdálo, že zápas směřuje do prodloužení, přišla sprcha pro domácí. K odpovědi na Čermákův gól jim nepomohla ani power play. Kometa navzdory náročnému programu měla v závěru dostatek sil a ukončila sérii tří porážek, naopak Litvínov padl počtvrté v řadě.