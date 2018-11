Liberec potěšil chybující gólman. Nevím, co chtěl vymyslet, ale můžu mu jen poděkovat, usmál se Hudáček

V Liberci hradečtí hokejisté nesehráli vůbec špatnou partii, ještě tři minuty před koncem vedli 3:2. Jenže když už to zkoušeli Severočeši s opuštěnou klecí v power play, gólman Mountfieldu Brandon Maxwell namazal puk místo jeho uklizení do bezpečí na hůl přímo Liboru Hudáčkovi a ten s přehledem asistoval při vyrovnávací trefě Tomáše Filippiho.

„Překvapilo mě to. Chtěl jsem jít za bránu, myslel jsem si, že už všechno budou jen vyhazovat ven. Nevím, co chtěl brankář vymyslet, ale můžu mu jen poděkovat," usmál se Hudáček, který pak vyrovnanou bitvu o druhé místo rozsekl třináct vteřin před koncem prodloužení parádní střelou.

„Trenér nám říkal, že to nebyl úplně náš zápas, že jsme tahali za kratší konec. Ale nakonec jsme našli cestu, jak vyrovnat a zvítězit. I v tom je síla týmu," liboval si Hudáček.

Po utkání s Hradcem Králové se z vítězství radují hráči Liberce (zleva) Tomáš Filippi a brankáři Marek Schwarz a Roman Will.

„Všichni viděli, že brankář udělal obrovskou chybu. Zaplať pánbůh za to. Pak už to bylo jen o tom, jestli mi to Hudy nahraje. A udělal to parádně, dal jsem to už do prázdný branky," popsal euforický moment z pohledu bílých šelem dvougólový střelec Filippi.

„Ta rozehra mě trochu překvapila, ale jak říkám, zaplať pánbůh za to. Jinak bychom to už po prohraným buly měli asi těžký. Naštěstí to dopadlo," liboval si Filippi, který Východočechům dal dva góly.

V divokém prodloužení útočil i na hattrick, rozhodnout mohla obě mužstva. Hostující Radek Smoleňák dokonce nastřelil tyč.

„Tam jsem už myslel, že nechám na ledě plíce. Naštěstí tam dal Hudy gól. Nevím, jak klukům, ale mě se už po druhý za sebou do nájezdů jít nechtělo," vítal vítězný zásah třináct vteřin koncem před koncem Filippi.

Hokejový útočník Tomáš Filippi se vrací do Liberce.

„Je to zklamání, bylo to blízko, ale prostě se stala chyba, nebudeme to nikomu vyčítat. To se stane. Myslím, že to byl super zápas. Oba týmy ukázaly sílu. Je to škoda, ovšem nic se neděje. Jedeme dál," poznamenal Lukáš Cingel.

„Vyrovnávací gól byl asi kuriózní. Ale hlavně jsme na to chtěli nemyslet. Říkali jsme si, že se nic neděje a že jdeme dál. Ještě byly tři minuty do konce. Nechtěli jsme z toho být nějací frustrovaní, abychom nedostali ještě jeden a zápas dobře dokončili. A prodloužení? To je škoda, ale tam je to už nahoru dolů," uzavřel Cingel.