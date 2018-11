Slavný klub padá ke dnu. Porážky přibývají, fanoušci válčí s vedením

Nebojují jenom se soupeři. Hokejové Pardubice trápí i velké problémy uvnitř klubu. Při úterní dohrávce 22. kola extraligy, kdy Dynamo prohrálo se Zlínem 1:5, odešla řada fanoušků Pardubic z hlediště, když tímto způsobem vygradoval jejich spor s vedením slavného klubu. Pardubice jsou v tabulce předposlední a na postupové místo do play off ztrácejí deset bodů, klubu tak po dvou letech opět hrozí účast v baráži.

Během utkání se tak v ochozech objevily transparenty, z kterých šlo jasně vyčíst, že fanoušci nesouhlasí s kroky vedení klubu. Červený autobus s nápisem Hrobaři a doplňujícím textem: "Dovezeme vás až do Chance ligy! Svezeš se taky?" mluvil za všechno. Na choreu je také nápis: "Chceme ještě Chanci." Právě druhá nejvyšší soutěž nese název Chance liga...

Na dalším z transparentů stálo: "Hrajete - Fandíme. Nehrajete - Nefandíme." Část nespokojených fanoušků také během utkání opustila svá místa v hledišti.

Fanoušci hokejových Pardubic odešli během utkání se Zlínem z tribuny.

Josef Vostárek

"Všiml jsem si, že tam bylo ticho, ale to je věc fanoušků, jejich názor. My se musíme soustředit na to, co děláme na ledě, abychom se zlepšili," konstatoval po zápase pardubický brankář Milan Klouček s tím, že hráči se snažili protesty spíše nevnímat. "V kabině jsme to nijak neřešili, soustředili jsme se hlavně na svůj výkon. Mají na to právo. Co dělají oni, to je jejich věc," dodal.

Hráči však stejně jako diváci vědí, že situace není dobrá. Dynamo prohrálo pošesté v řadě, v tabulce má za sebou už jen Chomutov, kterému v pátek podlehlo 1:6. Hrozba baráže je velice reálná. "Vnímáme to, ale snažíme se porážky každým zápasem zlomit. Makáme jak na tréninku, tak v zápasech, ale bohužel to zase nevyšlo," řekl Klouček.

V zápase se Zlínem nevyšla Pardubicím první třetina. Berani v ní získali klíčové dvoubrankové vedení, které do konce zápasu nepustili. "Na puk jsem si sáhl až ve 12. minutě. Je škoda, že jsme v první třetině dostali dva góly. Otáčet stav 0:2 není nikdy snadné a nám se to dneska nepovedlo. Šance jsme měli, ale teď nemáme ani to štěstíčko," hodnotil Klouček.

Sám sobě pardubický brankář vyčítal zejména třetí gól v 45. minutě, kdy ho z úhlu překonal Michal Popelka. "Ten byl hrozně smolný. Podobný padne třeba jednou nebo dvakrát za sezonu, bohužel přišel v tu nejhorší chvíli za stavu 1:2. Takové góly padají, ale mrzí mě to. Snažil jsem se to pustit z hlavy a chytat dál," dodal Klouček.