Litvínov deklasoval i s hvězdnou posilou v sestavě Liberec. Výhry slaví Plzeň, Kometa i Olomouc

Hokejisté Litvínova slaví branku do sítě Liberce

Litvínovští měli výborný vstup do utkání, když se už v 7. minutě trefil Lukáš Válek. Do konce první části zvýšil náskok domácích František Lukeš. Hlavní slovo si však Chemici vzali ve druhé třetině, kdy po brance čerstvé posily z Brna Lukáše Kašpara, Jana Ščotky a Ondřeje Jurčíka zvýšili už na drtivých 5:0. Hosté do konce druhé třetiny díky Kvapilově a Birnově trefě jen snížili, poslední slovo však patřilo opět Jurčíkovi, který uzavřel skóre na konečných 6:2.

Zlín zachránil výhru v nájezdech

Hokejisté Zlína i přes dvoubrankové manko slaví vítězství nad posledním Chomutovem po samostatných nájezdech. Piráty poslal v první třetině do vedení Klhůfek, ve druhé třetině zvýšil Jank. Naději pro domácí vykřesal v 38. minutě ve vlastním oslabení Ondrášek, šest minut před koncem poslal zápas do prodloužení Valenta. V prodloužení gól nepadl, v nájezdech už kralovali domácí, kteří se trefili třikrát.

Kometa zdolala Vítkovice

Obhájci titulu měli skvělý vstup do utkání, když se už ve 3. minutě trefil domácí Barinka. Z vedení se však fanoušci radovali jen tři minuty, než srovnal hostující Zdráhal. Kometě vrátil vedení ve druhé třetině Mallet, na dvoubrankový rozdíl zvýšil Hruška. Slezané ještě stihli ve vlastním oslabení zápas v 52. minutě zdramatizovat, na vyrovnání však už nedosáhli.

Rozhodla první třetina

Cennou výhru si odvážejí z ledu Hradce i hokejisté Plzně, když zvítězili 4:2. Základ svému vítězství položili už v první třetině, kdy na vedoucí branku Vopelky z druhé minuty odpověděli do konce první třetiny brankami Němce, Allena a Jonese. Domácí vrátil do hry v 44. minutě Piché, do prázdné branky však uzavřel skóre Gulaš.

Olomouc srazila Mladou Boleslav

Ve výborných výkonech pokračují hokejisté Olomouce. Přesvědčit se o tom mohla i Mladá Boleslav, která inkasovala první gól už po 103 sekundách hry. Vondrka však už v 6. minutě srovnal, Kohouti ale díky brankám Strapáče a Holece vyhráli první třetinu 3:1. Do konce zápasu se trefil až v 59. minutě Orsava, domácí si však těsnou výhru pohlídali.