Bylo fajn si zase zachytat, ale spokojený nejsem, říkal po prvním startu v sezoně vítkovický Dolejš

Pouhých osm vteřin scházelo hokejistům Vítkovic k prvnímu vítězství nad Hradcem Králové v této sezoně. Vyrovnávacím gólem jim ho sebral ve hře bez brankáře slovenský útočník Matěj Paulovič, který následně rozhodl i samostatné nájezdy. „Ocitl jsem se sám mezi kruhy a krásně jsem to tam dostal. Ani jsem se v tu chvíli nedíval na bránu, jen jsem to pustil a padlo to tam," popisoval Paulovič gól, který poslal souboj sousedů v tabulce do prodloužení.

Domácí přes porážku 4:5 udrželi zajímavou domácí sérii - v této sezoně doma zatím pokaždé bodovali. Jinou statistiku ale prolomili. Poprvé v sezóně střídali gólmany. Patrika Bartošáka po druhé inkasované brance vystřídal ve 12. minutě Daniel Dolejš.

„Bylo hodně fajn se zase dostat do branky. To čekání bylo strašně dlouhé," ulevil si Dolejš, který se uvedl výborným výkonem. Až do 52. minuty nepustil gól a vydatně tak pomáhal spoluhráčům k obratu z 0:2 na 4:2. „Byl to hodně divoký zápas, lidem se ty zvraty mohly líbit. Je fakt škoda, že přestože jsme vedli o dva góly ve třetí třetině, tak máme jen bod a ne tři," svěřoval se Dolejš.

Dolejš: Už jsem věřil, že to dotáhneme

Po čtvrtém gólu pouhých osm vteřin před třetí sirénou byl naštvaný. Gól dali hosté v pěti, ovšem ve hře bez brankáře, a tudíž v oslabení. „Už jsem věřil, že to dotáhneme. Škoda je, že jsme se dostali vůbec do takové pozice, že jsme tam nechali hráče. Mohli jsme to dohrát," upozornil Dolejš.

Odjezd Bartošáka na střídačku Dolejš zprvu ani nezaznamenal. „Povídal jsem si zrovna s naším fyzioterapeutem Filipem Němcem a najednou mi Martin Prusek (vedoucí mužstva a trenér brankářů - pozn, aut.) říká, že jdu do branky," smál se Dolejš.

„Není nikdy příjemné takhle naskočit do rozjetého zápasu. Je to vždycky taková loterie - buď to vyjde, nebo ne. Jsem rád, že jsem si zachytal a doufám, že jsem trenéry přesvědčil, že mě tam můžou zase dát," říkal Dolejš.