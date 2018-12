Indiáni loupili v Litvínově, rozhodl Kovář

Kovář oblékl dres Plzně poprvé od zisku titulu v roce 2013, kdy odešel na pět let do Magnitogorsku do KHL a v minulých měsících se marně pokoušel prosadil do NHL v New York Islanders a následně získat angažmá na zkoušce v Bostonu. Po návratu ze zámoří s Indiány ve středu uzavřel zatím měsíční kontrakt.

Kovář ukázal své schopnosti hned v úvodu, kdy si vyměnil puk s Indrákem a vyslal ho do brankové příležitosti, Janus ovšem zasáhl levým betonem. Na druhé straně se před Milčakovem nedokázal hbitě zorientovat a zakončit Jurčík. V šesté minutě pálil od modré čáry Suchánek, Petružálek puk tečoval jen do ochranné sítě.

Poté se opět vyznamenal domácí brankář, když zneškodnil Stachovu střelu švihem. V polovině prvního dějství si pohráli s hostujícími obránci Kašpar a Petružálek, který ale v zakončení neuspěl. V 14. minutě prověřil Milčakova střelou z pravého křídla Hübl, plzeňský brankář svůj tým opět podržel. Litvínov se pak ubránil při Trávníčkově trestu.

Na přelomu prvního a druhého dějství se domácí neprosadili při Allenově trestu a nezužitkovali ani následující vyloučení Jakuba Kindla. Ve 28. minutě mohl otevřít skóre hostující Němec, který se prokličkoval před Januse, ten ale svůj tým znovu podržel.

Litvínov se ubránil v následujících oslabeních a dokonce i ve třech proti čtyřem. Potom zahrozili domácí, jenže tísněný Tůma Milčakova nepřekonal. Na druhé straně si litvínovský gólman poradil se Strakovým pokusem. V 36. minutě neuspěl před plzeňskou brankou po Mikúšově přihrávce Petružálek. V závěru druhé části přestřelil z dobré pozice Lukeš.

Bezbrankové skóre prolomil ve 44. minutě Němec, který se prosadil z dorážky po Kratěnově střele. Janus pak musel zasáhnout proti Pourovi. Domácí se marně snažili dobývat defenzívu Západočechů a do šancí se dlouho nedostávali. Verva se ale dokázala úspěšně bránit při Baránkově trestu a z brejku v oslabení po Trávníčkově přihrávce vyrovnal Gerhát.

Ve třetí minutě promarnil šanci v úniku Hübl a v nájezdech se radovali hosté. Trefili se za ně Kratěna a Kovář, za domácí uspěl pouze Lukeš.