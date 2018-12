HOKEJ ON-LINE: Sparta ve šlágru kola s Libercem prohrává, přestřelka v Plzni

Tradičně emocemi prošpikované východočeské derby mezi Mountfieldem HK a Pardubicemi nebo tahák, ve kterém hostí Liberec pražskou Spartu (stav zatím 3:0). To budou hlavní body kompletního 26. kola Tipsport extraligy. Přímým přenosem vysílá právě zápas Pardubic s Hradcem program ČT Sport. Tradičně obsáhlou on-line reportáž ze všech stadionů přináší Sport.cz.

Svěřenci trenéra Vladimíra Růžičky se nadále trápí na poslední pozici a Olomouc není zrovna mužstvo, které by si v současné situaci přáli Chomutovští potkat. Moravský klub je na vítězné vlně šesti utkání, navíc bude Severočechům chybět také potrestaný Brett Flemming. Duel v Rocknet Areně začne v 15:30.

Sousedé v tabulce se střetnou ve Zlíně. Hostující Kometa si prochází mírným poklesem formy a nedařilo se jí ani v týdnu v Lize mistrů. Zdánlivě ideální příležitost, jak navázat na poslední výhru nad rivalem z moravské metropole, která se datuje více než dva roky zpět. Hrát se bude na stadionu Luďka Čajky od 15:30

Sparta zažehnala drobnou krizi těsně před polovinou soutěže a do Liberce jede se dvěma vítěznými zápasy v zádech. Svěřenci trenéra Pešána jsou zase zdaleka nejofenzivnějším týmem ligy a na Spartu mají náskok pěti bodů. Zápas, který vždy vzbuzuje velký zájem, hostí liberecká Home Credit Arena v 16 hodin.

Do Mladé Boleslavi přijede lídr extraligové tabulky z Třince, který má Středočechům rozhodně co vracet. Z posledních 8 vzájemných zápasů má překvapivě negativní bilanci 3 výher, 5 porážek. Svěřenci zkušeného trenéra Hořavy se v porovnání se začátkem ročníku herně zvedli a v městě automobilů by měl být k vidění dramatický zápas.

Mužstvům, kterým se těsně před polovinou soutěže přestalo dařit uvidí Ostravar Arena. Vítkovičtí přivítají Litvínov a chtěli by navázat na poslední dvě domácí střetnutí s tímto soupeřem, kdy mu vstřelili celkově 13 branek. Jestli budou Severomoravané produktivní i dnes, uvidíme v 16 hodin.

Západočeské derby, o které byli fanoušci vinou pádu Energetiků do 1. ligy ochuzeni, se už podruhé v letošní sezoně vrací na scénu. Indiáni jsou papírovým favoritem, i když postavení v tabulce tomu příliš neodpovídá. Utká se totiž devátý s desátým celkem tabulky. Vary navíc Plzeň v prvním vzájemném duelu porazily. Vrátí to svému tradičnímu rivalovi domácí i s úroky? Začíná se v 16:30.

Že to favorit nemá v derby jednoduché, názorně ukazuje příklad z úvodu sezony, kdy právě Pardubice vykradly hradecký stánek. Jenže to se jim ještě dařilo, současná nejhorší forma za všech celků extraligy, a navíc fanouškovské protesty proti generálnímu manažerovi Salfickému. Všechno hovoří proti hokejistům z města perníku. Dokážou se svěřenci trenéra Lubiny postavit osudu a překvapit favorizovaný Hradec? Televizní duel začíná v 18:20.