Bílí Tygři doma vyhráli poosmé za sebou

Gólem a asistencí se na libereckém vítězství podílel nejproduktivnější muž soutěže Marek Kvapil, který tak bodoval již ve dvaadvacátém utkání v řadě.

Úvod zápasu byl opatrný z obou stran. Do první příležitosti se dostal hostující Dvořák, Will si s jeho střelou poradil. Na druhé straně to šikovně zkoušel Valský, na Machovského si ale nepřišel.

První přesilovku zápasu si zahráli Tygři, sehráli ji však špatně a branku soupeře prakticky neohrozili. Ve 12. minutě však Filippi našel před brankou zcela volného Kvapila, který bekhendovým blafákem poslal domácí do vedení. Odpovědět mohl Sill, v samostatném úniku však těsně minul branku.

Stejný hráč měl dobrou příležitost také v úvodu druhé části, ani tentokrát však Willa nepřekonal. Sparta pokračovala i nadále ve své aktivitě, s šancemi Kudrny a Jarůška si ale poradil pozorný Will.

Na opačné straně zahrozil Jelínek, také Machovský byl na místě. Poté měli Severočeši možnost přesilové hry, do brejku se ale dostal Vrána. Will však jeho střelu ukryl v lapačce. Místo vyrovnání se tak podruhé prosadili domácí. Kvapil krásně narýsoval gólovou přihrávku pro Birnera, jenž se nemýlil.

Liberecké vedení mohl navýšit na začátku třetí třetiny Redenbach, Machovský ale sklapnul své betony včas. Hned z protiútoku zahrozil Pech, Will si ale s jeho střelou poradil.

Do tříbrankového trháku tak šli domácí v početní výhodě, po přihrávce Šmída přesně mířil Redenbach. V 53. minutě však vrátil Spartu do hry důrazný Buchtele.

Hned po vhazování měl další velkou šanci Pech, Will ale s vypětím všech sil svou branku uhájil. Spartu gól nabudil a Will měl i nadále plné ruce práce. Tři minuty před koncem to hosté zkusili se šesti hráči v poli, místo snížení ale opět inkasovali. Libereckou výhru pojistil Vlach.