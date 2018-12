Co bude s Kovářem po měsíční smlouvě v Plzni? Jisté je poněkud překvapivě jen jedno

Zůstane v Plzni i poté, co mu koncem prosince vyprší v západočeském klubu měsíční kontrakt, nebo zamíří do některé z jiných evropských soutěží? Jisté je prozatím jen jedno - do Kontinentální hokejové ligy se v probíhající sezoně osmadvacetiletý centr Jan Kovář rozhodně nevrátí.