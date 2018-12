Piráti získali skalp brněnského mistra a odlepili se ze dna tabulky!

Piráti začali proti úřadujícímu mistrovi bez ostychu. Nejprve neuspěl v úniku Vladimír Růžička mladší, ale Duda se už 42 sekund po úvodním vhazování ránou z levé strany nezmýlil. Odpovědět mohl Mueller, jenomže úprk nezakončil ideálně.

V polovině úvodního dějství bylo v Chomutově ještě veseleji, protože se prosadil poprvé v extralize Kevin Klíma. Jednadvacetiletý syn vítěze Stanleyova poháru z roku 1990 Petra Klímy se dočkal ve třetím utkání v české nejvyšší soutěži.

Deset branek dnes viděli diváci na severu Čech! 🔥 @HCKometa dotahovala čtyřgólový náskok domácích, ale na body nakonec nedosáhla. 🤔 @PiratiChomutov se díky výhře odlepili ze dna tabulky. ☝️ Co na dnešní duel říkáte? pic.twitter.com/k96NQJMSvf — Tipsport extraliga (@telhcz) 18. prosince 2018

V 16. minutě se k vypadnutému kotouči za Petersem nedostal Dočekal, který neunesl situaci, strčil do rozhodčího a odešel do šaten s trestem do konce utkání. V závěru nevyužil únik ani Zaťovič.

Kašík se stěhoval z branky

Na začátku prostřední části ani jeden tým nevyužil přesilovku, při pokračujícím tlaku Komety nastřelil Mallet horní tyčku. I když Piráti nepotrestali další faul, o třígólové vedení se postaral druhým zásahem Duda. To byla poslední kapka pro Kašíka, který přenechal místo v brance Vejmelkovi.

I přes vedení se Chomutov tlačil do útoku, z čehož vytěžil branku ve 46. minutě Svoboda. O pár okamžiků později se poprali Klíma s Malletem a ze situace vzešla přesilovka pro Kometu. Čtyři sekundy před jejím vypršením se od tyčky odrazil puk k Muellerovi, jenž se nezmýlil. Zanedlouho na něj navázal Gulaši a snížil na 2:4.

Za domácí se pak trefil v 54. minutě Sklenář, ale Mueller s Hruškou, který využil přesilovku, opět zadělali na drama. V následné power play uzavřel skóre vypjatého utkání 89 sekund před koncem Stránský.