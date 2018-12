Liberec dostal nařezáno, lídr vyhrál i bez hlavního trenéra. Mizérie Dynama nebere konce

Do své druhé poloviny se 27. kolem přehoupla základní část hokejové Tipsport extraligy. Druhý Liberec dostal nařezáno v Plzni, kde prohrál 3:7. Lídr z Třince si připsal už třináctou výhru z posledních čtrnácti duelů, když díky dvěma gólům Martina Růžičky triumfoval ve Zlíně 3:2 v prodloužení. Mladá Boleslav zdolala Litvínov 5:2, poslední Pardubice prohrály stejným poměrem doma s Vítkovicemi a padly už pojedenácté v řadě.

Plzeň už počtvrté v řadě doma porazila Liberec, tentokrát vysoko 7:3, a poskočila v tabulce na páté místo. Západočeši měli snový vstup do zápasu, už ve druhé minutě vedli 2:0. Když pak Allen v 11. minutě zvyšoval už na rozdíl čtyř branek, poroučel ze Will z branky Bílých Tygrů a pustil do ní Schwarze. Liberečtí sice ještě v první třetině snížili na 2:4, sílu na obrat už ale neměli a padli po přechozích třech duelech bez ztráty bodu.

Jediným pozitivem na porážce Severočechů je natáhnutí bodové série Marka Kvapila. Mistr světa z roku 2010 díky vstřelenému gólu bodoval už v 23 utkáních v řadě, čímž vyrovnal počin Jaroslava Bednáře. Delší šňůrou se v extralize pyšní jen Vladimír Růžička starší. Současný kouč Chomutova bodoval ve 30 zápasech za sebou.

Zleva Ondřej Kovařčík z Třince a zlínský Antonín Honejsek.

ČTK/Dalibor Glück

Už třináctou výhru z posledních čtrnácti zápasů si připsal Třinec, který vyhrál ve Zlíně 3:2 v prodloužení. Oceláři se museli obejít bez hlavního kouče Varadi, který se s dvacítkou připravuje v zámoří na juniorské MS, takže tým vedli jeho asistenti Zadina s Raszkou. Hvězdou duelu byl útočník vítězů Martin Růžička, jenž vstřelil dva góly, včetně toho vítězného v 54. vteřině prodloužení. Zlín Třinci podlehl po přechozích čtyřech výhrách ve vzájemných soubojích.

Mladá Boleslav zdolala 5:2 desátý Litvínov a ztrácí na něj už jediný bod. Bruslařský klub nastartovaly první dva góly Žejdla s Tomášem Knotkem, které od sebe v první třetině dělilo jen 58 vteřin. Knotek pak přidal i třetí trefu domácích. Chemici tak nedokázali prodloužit sérii tří zápasů, v nichž bodovali.

Už pojedenácté v řadě padly poslední Pardubice. Doma prohrály 2:5 s Vítkovicemi, které ukončily pětizápasovou šňůru bez výhry. Gólman Dynama Ondřej Kacetl se z branky poroučel už v páté minutě, jeho náhradníkovi Peteru Hamerlíkovi se ale zbytek mužstva nastartovat nepodařilo. Léčba novým koučem Ladislavem Lubinou ani po jeho třetím utkání na střídačce Východočechů zatím nefunguje. Za Ostravany se dvěma góly a asistencí blýsknul útočník Lukáš Kucsera.

Brankář Pardubic Ondřej Kacetl inkasuje gól proti Vítkovicím.

ČTK/Josef Vostárek

Vedle úterní předehrávky Chomutova s Brnem (6:4) se již v září odehrál duel mezi Spartou a Hradcem Králové (1:2pp). Na středu plánovaný souboj Olomouce s Karlovými Vary byl kvůli poruše chladícího zařízení odložen na 26. února.