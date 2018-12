Růžička vystřelil v prodloužení vedoucímu Třinci výhru ve Zlíně

Třinec přijel do Zlína už bez trenéra Václava Varadi, který odletěl s juniorskou reprezentací na mistrovství světa do Kanady. První šance měli domácí při vyloučení Kundrátka v polovině třetiny, ovšem Okál ani Gazda Hrubce nepřekonali. Oceláři si naopak vzali slovo ke konci třetiny. Nadvakrát se snažil překonat gólmana Sedláčka Ondřej Kovařčík, šanci měl i Martin Růžička, do kabin se šlo přesto za bezbrankového stavu.

Stav se poprvé měnil na začátku 25. minuty, kdy mezi kruhy napřáhl obránce Nosek, na jehož ránu k tyči gólman hostů nedosáhl. Navýšit vedení mohli Berani zanedlouho, jenže Řezníčkův pokus skončil v Hrubcově lapačce a podobně dopadla i Fořtova střela.

Ke konci prostředního dějství už ale začali mít navrch Oceláři. Skórovat mohli bývalá opora Zlína Bukarts, Polanský nebo Svačina, nakonec ale až v poslední minutě třetiny uspěl Martin Růžička, který po skvělé nahrávce Gernáta neměl při střele do prázdné branky těžkou práci.

Vedení na startu třetí části mohl na stranu Zlína vrátit Valenta, jeho střela od modré čáry ale cinkla pouze o horní tyčku. To Gernátova teč na druhé straně ve 49. minutě už měla lepší parametry a hosté vedli 2:1.

Od té doby už ale zase kralovali na ledě Berani, načež se o pět minut později dočkali srovnání. Freibergs si v šanci udržel chladnou hlavu a připravil snadný gól pro Lakatoše, jenž nepohrdl. Ve zbytku třetí třetiny byli domácí nadále lepším týmem, Třinečtí už se spíše jen bránili, duel i tak dospěl do prodloužení.

To trvalo pouze necelou minutu, samostatný únik proměnil druhou brankou v zápase hostující Martin Růžička.