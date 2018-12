Šlágr vyzněl pro Kometu, Kvapilova série skončila. Pardubický zmar trvá

Rozjetý lídr soutěže z Třince si připsal v duelu s Olomoucí již čtrnáctou výhru z posledních 15 zápasů a naladil se na Spengler Cup, na který vyrazí po Vánocích. Oceláři získali klíčový náskok v rozmezí 27. až 36. minuty, kdy na vyrovnávací branku Davida Škůrka odpověděli Ondřej Kovařčík a Marián Adámek.

Dramatický souboj byl k vidění v napěchované DRFG Areně, mistrovská Kometa nakonec přetlačila Plzeň 3:2 a Západočechy porazila počtvrté za sebou. Indiáni přišli o sérii tří vítězství. Vyhecovaný duel přinesl vedle pěti gólů také 90 trestných minut. Rozhodla ho trefa Martina Dočekala z 29. minuty.

Vítkovice to na Spartu umí a znovu to dokázali. Výhrou 4:2 oslavili 90 let založení klubu a s Pražany bodovali pojedenácté v řadě. Radost udělali i klubové legendě a čestnému předsedovi klubu Františku Černíkovi, jehož dres s číslem 9 byl před zahájením zápasu slavnostně vyvěšen ke stropu haly.

Předvánoční osmigólovou nadílku předvedly Litvínov se Zlínem, k radosti domácích diváků slavili tříbodový zisk Severočeši. Přestřelku za stavu 3:3 rozhodl bek Jan Ščotka, třemi body za dva góly a nahrávku se pod výhru podepsal útočník Lukáš Válek.

Pardubická mizérie trvá, východočeský tým prohrál podvanácté za sebou a zůstává dál na dně tabulky. V tabulce druzí Bílí Tygři dovolili soupeři za stavu 3:0 jen čestný úspěch, v dresu vítězů se však poprvé po 23 zápasech v řadě bodově neprosadil útočník a mistr světa z roku 2010 Marek Kvapil a jeho úctyhodná série tak skončila středečním vyrovnáním maxima Jaroslava Bednáře. Delší šňůrou se v extralize pyšní už jen Vladimír Růžička starší. Současný kouč Chomutova bodoval ve 30 zápasech za sebou.

Jeho současní svěřenci ale Růžičkovi velkou radost nedělají. V pátek se nedokázali ani jednou prosadit na ledě Hradce Králové a prohráli vysoko 0:5. Mountfieldu se proti Pirátům tradičně daří, ve vzájemných zápasech bodoval podvanácté za sebou.

Karlovy Vary představovaly pro hokejisty Mladé Boleslavi v letošní sezoně černou můru - dvě prohry a žádný vstřelený gól. To ale platilo jen do pátku. Středočeši na třetí pokus Energii zdolali a sousedovi v tabulce odskočili mezi elitní desítku. Boleslav současně jako jediný tým v 28. kole narušila dominanci domácích celků.