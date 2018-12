Zlín po obratu zdolal Hradec a ukončil jeho sérii výher

V páté minutě se sice hosté poprvé radovali, ale podle výroku videorozhodčího Vopelkův pokus stihli domácí odvrátit před brankovou čárou. A tak se ve 12. minutě dostali do vedení Berani, když Poletín po Popelkově přihrávce snadno skóroval. Královéhradečtí hráli v první třetině tři oslabení, přesto dokázali srovnat, když chybu zlínské obrany potrestal na začátku 16. minuty Vincour.

Poklidný hokej pokračoval až takřka do poloviny utkání, dokud domácí nedostali možnost hrát necelou půlminutu přesilovku pět na tři. Vteřinu po návratu prvního z hostujících hříšníků na led využil výhodnou situaci ranou z kruhu pro vhazování Nosek a Zlín opět vedl.

Pak ale přišly tři údery Mountfieldu v rozmezí necelých tří minut. Nejprve srovnal v čase 30:44 Filip Pavlík. O 34 sekund později už Východočeši vedli po trefě Pauloviče. Skvělou pasáž ze strany Mountfieldu pak dokonal dokonce při oslabení Radovan Pavlík, když se dostal do samostatného úniku, překonal Sedláčka a zastavil časomíru na v čase 33:22.

Kdo by čekal, že to hosty posilní, byl na omylu. Berani kontrovali drtivým tlakem, z čehož vyplynulo Popelkovo snížení. Vyrovnat mohl ještě Kubiš, hosté ale těsné vedení do přestávky udrželi.

Třetí část však patřila Beranům. Už v polovině 43. minuty zajistila první zlínská formace vyrovnání, když na konci povedené kombinace byl do prázdné branky zakončující Fořt. Druhý obrat večera byl dokonán ve 48. minutě: Kubiš zachoval před Pavelkou klid a vstřelil pátou branku Beranů.

V 57. minutě přišly divoké chvíle jak na ledě, kde po zranění Gazdy musela krev uklízet rolba, tak v hledišti, kde se strhla hromadná rvačka. Hned poté však Berani potvrdili svou výhru, když přesilovku zakončil gólově Ondráček po parádním pasu Kubiše. Hosté už se ani nedostali ani k závěrečné power play, po přestřelce tak slavil tříbodový zisk Zlín.