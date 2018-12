"Dostáváme hodně gólů z předbrankového prostoru. Už před sezonou jsme hledali beka urostlé postavy. Naskytla se možnost angažovat Romana Graborenka, který svými proporcemi tyto parametry splňuje. I přes svůj mladý věk má zkušenosti ze zámořských soutěží, KHL i reprezentace," uvedl generální ředitel Litvínova Jiří Šlégr v tiskové zprávě na adresu 194 centimetrů vysokého a 105 kilogramů vážícího beka.

Graborenko má na kontě i jeden zápas v NHL za New Jersey z ročníku 2014/15. Po dvouletém působení v juniorské QMJHL nastupoval od roku 2012 čtyři roky na farmách New Jersey v Albany a Elmiře.

V roce 2016 se vrátil do Evropy do Dinama Minsk. Minulou sezonu začal v Nižněkamsku a v polovině října loňského roku odešel do Kunlunu. V KHL sehrál za minulé dvě sezony 65 utkání včetně play off a připsal si 13 bodů za čtyři trefy a devět asistencí.