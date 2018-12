Čekání na výhru? Už to všem lezlo do palice, ulevil si gólman Sparty Machovský

„Cítíme neskutečnou úlevu. Už to všem lezlo do palice, doma se nesmí takhle ztrácet body," říkal gólman Matěj Machovský, jenž udržel počtvrté v sezoně čisté konto. „Říkali jsme si v kabině už před zápasem a pak i o každé pauze, že musíme tu černou šňůru před vlastními fanoušky přetrhnout stůj co stůj," líčil Lukáš Klimek, autor jediné branky utkání.

„Bylo to ale extrémně těžké ubojovat. Snažili jsme se hrát trpělivě, pečlivě vzadu. Věřili jsme, že se dostaneme do nějaké šance," naznačil Klimek. Když pak na začátku třetí třetiny byl stav 0:0, už tušil, že všechno může být o jednom gólu. „Naštěstí jsme ho dali my. Formič mě našel od zadního mantinelu a jen jsem se musel trochu natáhnout pro puk, abych ho poslal, kam patřil," tvrdil 32letý útočník, jenž se vrátil do sestavy po dvouměsíčním léčení až o Vánocích.

Lukáš Klimek ze Sparty střílí a překonává brankáře Mladé Boleslavi Pavla Kantora. Zákrok bránícího Lukáše Žejdla přišel pozdě.

Michaela Říhová

Důležité pro Spartu bylo, že Machovský chytil všech 22 boleslavských střel. Na konci první třetiny měl i štěstí, že při přesilovce hostů rozhodčí ztratili puk z dohledu. Přerušili tak hru o zlomek vteřiny dřív, než boleslavský Lukáš Žejdl dostal kotouč v přesilovce do sítě. „Tam se sudí upísknul, to si musíme přiznat. Kluci jinak ale padali po držce, aby zblokovali spoustu střel. Hlavně díky tomu jsme přečkali všechna oslabení," mínil gólman.

Mladá Boleslav padla poprvé od reprezentační pauzy. „Trochu mě štve, že Sparta byla o ten gól šťastnější. Navíc jde hlavně za mnou, já si tam Klimka nepohlídal," zlobil se smutný hrdina hostů Žejdl.

„Potřebovali jsme se od něčeho odrazit. Těší mě, že jsme zahráli s daleko větším zápalem než předchozí domácí utkání a nepouštěli rychle bruslícího soupeře do přečíslení," vykládal kouč domácích Uwe Krupp.