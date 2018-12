Zápasy rozhodují přesilovky, žehral na vyloučení olomoucký Ondrušek

Pátou prohru v řadě si na své konto v 31. kole extraligy připsali na své konto hokejisté Olomouce, když tentokrát doma nestačili na Vítkovice, kterým podlehli 2:5. Vyrovnaný duel, v němž Kohouti dokázali srovnat z 0:2 na 2:2, výrazně ovlivnily přesilovky. Věděl to i olomoucký obránce Jiří Ondrušek, při jehož vyloučení Hanáci inkasovali klíčový třetí gól. Dva poslední totiž dostali při hře bez brankáře.

Co po takovém průběhu utkání cítíte?

Obrovské zklamání. Chtěli jsme něco uhrát, body potřebujeme, měli jsme k nim blízko, ale po gólu z přesilovky, se radoval soupeř. Mrzí to o to víc, že v případě výhry v základní hrací době jsme se na Vítkovice mohli bodově dotáhnout.

Vyloučení bylo na obou stranách hodně. Padly při nich čtyři góly. Co k tomu říct?

Že takové vyrovnané zápasy rozhodují právě přesilovky. My jsme měli vyloučených hodně, a to nás stálo body. Doplatili jsme na to i včera v Hradci Králové. Sice jsme tam gól v oslabení nedostali, ale ta nás stála hodně sil, které pak chyběly.

V početní nevýhodě jste několikrát hráli už v první třetině. Zápasu to dalo charakter. Těžko jste se pak do něj dostávali. Souhlasíte?

Určitě. Nedostali jsme se do hry. Ti, co bránili, toho měli plné zuby, ostatní zase ztuhli, protože stáli a na střídačce byla velká zima. Vítkovice proto měly navrch. Pak jsme to sice trochu rozbruslili, ale bohužel. Přišla další vyloučení a při tom mém i rozhodující gól. Na druhé straně, chceme hrát na hraně rizika a k takovému způsobu hry fauly patří. Jeden trest ale byl i za špatné střídání, což je naše hloupost.

Co ale to vaše vyloučení? Vyvolalo emoce. Diskutoval jste s rozhodčím a ten vám kromě dvou minut udělil i desítku...

Jestli to faul byl, či nikoliv, já hodnotit nemohu. Když však postižený hráč na ledě leží jako mrtvý a pak další střídání hraje, myslím si o tom své. Ten osobní trest ale nebyl za řeči, nýbrž za faul do oblasti hlavy. Sudímu jsem totiž jen v klidu řekl, že padal ještě dřív, než jsem se ho dotknul, a to on nijak neřešil.

Prohry v poslední době přibývají. Dá se hovořit o krizi?

Myslím, že žádná není. Soupeři nás nepřehrávali. Navíc jsme dvakrát remizovali. Samozřejmě víme, že dva body z pěti duelů jsou málo, chceme-li být na špici tabulky. Můžeme si sice říct, že naštěstí máme něco nahráno, že v tabulce to není nijak cítit. Desítka se však dotahuje. Je tedy jasné, že musíme i vyhrávat. Když ale budeme ve stejném duchu pokračovat, přijde to.

Hodně hráčů vám vesměs kvůli zdravotním problémům chybí. Je to velká komplikace?

Ano. Je nás málo, hlavně v obraně, a to je znát. Navíc každého něco bolí. Všichni máme nějaké pohmožděniny. Musíme to však nějak zvládnout. Ke sportu zdravotní problémy patří. Třeba se do pátku, kdy hrajeme v Litvínově, dva, tři kluci uzdraví, body, které potřebujeme, tam vybojujeme a budeme z nejhoršího venku.