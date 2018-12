Nehrajeme špatně, ale chybějí nám body, uvažuje Růžička mladší před zápasem na Spartě

Po prohře s Libercem 2:4 jste vyhráli v Litvínově 1:0 a následně padli doma s Plzní. Jak to berete?

Těžko se nezdary na vlastním ledě skousávají. Liberec i Plzeň jsou silnými týmy, ale měli jsme mít alespoň bod, protože je potřebujeme sbírat co nejvíce.

V čem je problém?

Nebudu to konkretizovat. Hrajeme jako celý tým a dostali jsme od Plzně góly takříkajíc do prázdné branky. Celkově snad nepředvádíme špatné výkony, ale zkrátka uděláme chybu, je to špatně, a spadne nám to tam. Musíme se zaměřit na to, abychom se výpadků vyvarovali.

Na podzim dal Chomutovu čtyři góly plzeňský útočník Vojtěch Němec, tentokrát si hattrick připsal jeho spoluhráč Jan Eberle. Jak jste viděl jeho trefy?

Ve finále zakončoval prakticky do odkryté sítě. První gól po nahozeném puku, druhý po dalším nahození z rohu a třetí z prostoru před brankou. Kdyby tam byl kdokoliv jiný, tak by to asi dopadlo stejně. Góly jsme nedostali po nějaké plzeňské souhře, nýbrž z dorážek. Na to ale nikdo nekouká. Jinak mu k hattricku gratuluji.

Vám se povedlo překonat plzeňského brankáře Frodla střelou ze středního pásma. Čekal jste to?

Zkusil jsem puk nahodit a vystřelit na bránu, byla by klika. Kdybych říkal, že jsem to chtěl takhle dát pod víko, tak by to byla asi troufalost, to ne.