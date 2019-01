Totální šok pro Spartu! Piráti deset vteřin před koncem vyloupili O2 arenu

Dokázala smazat dvougólový náskok Pirátů, ani to jí ale nakonec nestačilo, neboť předehrávka 32. kola hokejové Tipsport extraligy nakonec skončila pro Spartu šokem. Když už se totiž zdálo, že duel za stavu 3:3 doputuje do prodloužení, zmrazil Pražany deset vteřin před koncem základní hrací doby Lukáš Vantuch, který rozhodl o výhře Chomutova 4:3.

Lukáš Vantuch z Chomutova se raduje poté, co vstřelil rozhodující gólu zápasu.

Sparta si od samého úvodu utkání koledovala a Piráti navíc její místy až triviální chyby nemilosrdně trestali. Tak jako tu obránce De la Rose, který po čtyřech minutách hry trefil na modré prvního bránícího soupeře, Vladimíra Růžičku mladšího. Ten po rychlém výpadu podél pravého mantinelu uspěl se střelou na vyrážečku Machovského a poslal hosty do vedení.

To bylo za další čtyři minuty dvojnásobné, neboť po propadnutí domácí obrany se do přečíslení dvou na jednoho dostali Tomáš Svoboda s Růžičkou, jenž zakončoval do odkryté klece a zaznamenal tak svůj druhý gól.

O dvě minuty později svitla sparťanům naděje na obrat. Forman posílal puk před, puk se k němu ale vrátil a se štěstím, odrazem od beton gólmana Peterse, snížil na 1:2. Jenže za dalších 28 vteřin měli Piráti dvoubrankový náskok zpátky. Po dalším rychlém protiútoku totiž Marjamäki nachytal Machovského střelou z pravého kruhu.

Smazali dvougólové manko

Sparta byla jako opařená, do vážnějších příležitostí se prakticky nedostávala a změna k lepšímu nepřišla ani po první přestávce. Paradoxně si ale pomohla při vlastním oslabení. Buchtele totiž vystihl špatnou rozehrávku Flemminga a nájezd na Peterse vyřešil přesnou střelou mezi jeho betony.

Domácí přece jen ožili, Pšenička a Forman byli z bezprostřední blízkosti jen kousek od vyrovnání, kanadský brankář ale Chomutovské v obou případech podržel. A ve 41. minutě měl i štěstí, když ho po průniku Kudrny zachránila horní tyčka, což potvrdil i videorozhodčí.

V potyčce Ronald Knot (vlevo) z Chomutova a Tomáš Pavelka ze Sparty. Vpravo přihlíží Miroslav Forman.

Ve 45. minutě už ale bylo srovnáno. Po Vránově vyhraném buly vypálil od pravého mantinelu Kalina a Peters přes klubko hráčů před sebou neměl šanci puk vidět. Sparta se dál hnala do útoku, Kudrna byl blízko dokonání obratu, jenže vyrovnané skóre vydrželo. I proto, že za Petersem již podruhé zazvonila tyč.

Když už se zdálo, že zápas půjde do prodloužení, napřáhl v čase 59:50 z mezikruží Duda, Machovskému puk propadl mezi betony a Vantuch jej na čáře doklepl do sítě