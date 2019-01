Narozeniny podle gusta! Kéž by takových dnů bylo víc, smál se Kvapil

„Sedlo nám to, škoda, že takových dnů není víc," usmíval se dnes již 34letý Kvapil. „Jsme hlavně rádi za tři body. Byl to těžký zápas, jako každý jiný. Ale teď jsme na vítězné vlně a snažíme se toho držet," liboval si jubilant.

Na jaký dárek od spoluhráčů se může těšit? „Bohužel jsme to zatím nestihli, protože zápas se hrál brzy. Ale věřím, že v týdnu se na to čas najde. Ale co to bude, to teď nemohu prozradit, aby se na to nenachystal," uculil se jeho parťák ze druhé formace Radan Lenc. Bílé Tygry totiž hned v neděli čeká duel v Karlových Varech. Odložit se tak muselo i překvapení pro kouče Filipa Pešána, jenž měl pro změnu v pátek 41. narozeniny.

✌️JOO! Před vyprodanou Home Credit Arenou jsme zvládli už sedmnácté domácí derby v řadě! A jsme opět v čele @telhcz! 🔥 pic.twitter.com/D32CmH3LlB — Bílí Tygři Liberec (@bilitygrilbc) 5. ledna 2019

Lídr kanadského bodování proti Středočechům zaznamenal svůj již 42., 43. a 44. bod. Ve druhé třetině nejprve asistoval u trefy Radana Lence. „Kvápa to připravil Tomáši Filippimu a ten mi to dal do prázdné," pochválil kolegy Lenc.

Góly vyšly hezky, usmíval se Kvapil

V závěru prostřední části střílel Kvapil a byl to již jeho 16. gól v ročníku. A ve třetí třetině nahrával Tomáši Filippimu při brance na 4:0. Bruslařský klub již dokázal jen snížit v závěru. „Liberec využil své šance a zaslouženě vyhrál," zhodnotil stručně mladoboleslavský kouč Miloslav Hořava.

„Snažili jsme se hrát jednoduše po celý zápas. Dali jsme sice hezký góly, což je asi plus, ale jinak se snažíme hodně tlačit do brány. Někdy jsou z toho jsou ošklivé góly, teď vyšly hezky, nevybíráme si," řekl Kvapil.

S parťáky se opět vyšvihl do čela extraligy před Třinec. Oceláři však mají zápas k dobru. „Jsme hlavně rádi za body. Sezona je ještě dlouhá a nikdy nevíte, jestli přijde nějaká krize. Hrajeme zápas od zápasu. Nekoukáme se na to, jestli jsme první nebo druzí. Makáme, co to jde a sbíráme body," uzavřel Kvapil.